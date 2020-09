Werke Sofia Gubaidulinas, in dieser Saison Gewandhauskomponistin, Ludwig van Beethoven und Haydn stehen auf dem Programm der Großen Concerte dieser Woche. Am Pult des Gewandhausorchesters steht Michael Sanderling, Alicia Di Piazza ist Solistin am Flügel und das Ergebnis durchwachsen.