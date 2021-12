Leipzig

Weihnachten – das Fest der Liebe. Feiern die Leipzigerinnen und Leipziger mit der Familie oder gehen sie auf Abstand? Wir haben bei einer Großfamilie mit vier Kindern, einem Pärchen, einer alten Dame und einem Single nachgefragt, wie Corona die Weihnachtsstimmung beeinträchtigt und auf welche Traditionen nicht verzichtet werden kann.

Zauberhafte Weihnachten

Zauberer Stefan Gärtner feiert gemeinsam mit seiner Partnerin Antje Finstermeier, die als Krankenschwester arbeitet, am zweiten Feiertag. Quelle: Leon Joshua Dreischulte

Das Weihnachtsfest von Stefan Gärtner und Antje Finstermeier wird in diesem Jahr ein geteiltes sein. Während die Krankenschwester Heiligabend Dienst im Helios Park-Klinikum hat, wird ihr Partner seine Eltern besuchen. Der zweite Weihnachtsfeiertag gehört dann den beiden. Nach dem Frühstück geht es zum gemütlichen Familientreffen nach Dresden. „Wir freuen uns auf eine gesellige und lustige Runde, zu der auch meine beiden dreijährigen Neffen aus Berlin gehören“, erzählt die 36-jährige Krankenschwester. Das Weihnachtsessen mit Gans, Rotkohl, Klößen und selbst gemachter Orangensoße mit der Familie gehört zu Weihnachten einfach dazu – auch in einer Pandemie. Traditionell geht es anschließend für alle auf einen Spaziergang.

Wenn die Dunkelheit naht, bekommen vor allem die kleinsten Gäste aus der Hauptstadt große Augen. Onkel Stefan, der seit zwölf Jahren in der Abteilung Wunder und Magie arbeitet, bringt am liebsten alle zum Staunen. „Im engsten Familienkreis probiere ich auch gerne neue Effekte aus“, schwärmt der freiberufliche Zauberkünstler. Und während er am Mittag Mamas hausgemachte Nudelsuppe genießt, am Nachmittag in der Kirche der Andacht lauscht, später mit der Familie spielt, Weihnachtsfotos aus längst vergangenen Tagen anschaut und am Abend Bratwurst, Kartoffeln und Sauerkraut isst, kümmert sich seine Freundin um ihre Patienten im Helios Park-Klinikum Leipzig.

„Für viele ist der Heiligabend ein einziges Konsumfest. Für mich bedeutet Weihnachten ein Gefühl, das ich versuche, 365 Tage im Jahr zu leben - mit Liebe und Freude am Leben“, meint der 46-Jährige hoffnungsvoll.

„Ich bin allein, aber nicht einsam.“

Weihnachten zieht sich wie ein roter Faden durch das Leben der Leipziger Rentnerin Hanne Röhlinger, die in der Südvorstadt wohnt. „Traditionen sind mir sehr wichtig. Ich bin immer noch für die Plätzchen zuständig. Sieben Sorten waren es in diesem Jahr,“ erzählt die 82-Jährige. Die beiden Söhne mit ihren Familien dürfen sich auf Bischofsbrot, Engelsaugen mit einem Klecks Himbeermarmelade, Ingwer- und Marzipankekse, Florentiner, Spekulatiuskugeln mit Quittengelee und Spitzbuben freuen.

Hanne Röhlinger aus Leipzig verbringt den Heiligabend allein zu Hause – mit gutem Essen, Musik und ein paar Telefonaten. Quelle: Leon Joshua Dreischulte

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Dank Corona haben wir den Geschenkeaustausch endgültig abgeschafft. Kleinigkeiten gibt es nur noch für die unter 16-Jährigen.“ Wie im letzten Jahr ist die gebürtige Berlinerin, die in Thüringen aufgewachsen ist, am Heiligabend allein zu Haus: „Ich kann das Weihnachtsoratorium mitsingen, ohne das die anderen die Augen verdrehen, mache es mir gemütlich, telefoniere und schreibe WhatsApp-Nachrichten“, plaudert die Hochbetagte. Ob sie von ihrem leckeren Entenbrüstchen nascht, die sie am ersten Feiertag mittags mit Klößen und Rotkraut serviert, oder doch zum Heringssalat greift, entscheidet sie spontan. Dass mit selbst gebrauten Weihnachtspunsch in Gedanken an die Lieben angestoßen wird, steht hingegen fest. Genauso wie das gemeinsame Zusammensein am zweiten Feiertag mit der Familie im Gästehaus der Kinder am Geiseltalsee.

„Jauchzet frohlocket“ von Bach

Bernhard Kunath feiert Weihnachten alleine. Quelle: Leon Joshua Dreischulte

Einsamkeit herrsche auf dem Generationenhof in Lindennaundorf nie, weiß Bernhard Kunath, der seit vier Jahren in einer ehemaligen Scheune wohnt. „Hier fühlt sich jeder aufgefangen, denn wir pflegen ein schönes Miteinander“, so der 64-Jährige. „Weihnachten wird es auf dem Hof sehr ruhig, einige sind verreist und Stille kehrt ein“, sagt er weiter. Aktuell wohnen 22 Bewohnerinnen und Bewohner unter einem Dach, das Jüngste ist drei Monate alt, die Älteste 82 Jahre.

Am Heiligabend möchte sich der ehemalige Rettungsassistent „einen Ruhigen machen“, wie er sagt. Wenn der Rentner am Wohnzimmerfenster steht, sieht der Großvater eines siebenjährigen Enkelkindes einen Adventsstern und eine warm leuchtende Lichterkette, die seinen Balkon und sein Herz erhellen.

Über das Festessen habe er sich noch keine großen Gedanken gemacht, aber eine knusprige Ente mit Rotkraut und Klößen könne er sich gut vorstellen. „Dazu gibt es einen über zehn Jahre alten trockenen Chianti aus meiner Abstellkammer“, schwärmt Single Bernhard. Nach dem Mahl am Abend werde er eine Runde im Dunkeln spazieren gehen und später klassische Musik hören. „Das Weihnachtsoratorium gehört für mich zum Weihnachtsfest. Vielleicht werfe ich auch meine Lautsprecherboxen an und höre ein Beethoven-Violinkonzert mit Hilary Hahn, die ich kürzlich auf YouTube entdeckt habe“, plaudert der Leipziger.

In die Kirche zieht es ihn dieses Jahr nicht, da ihm die Auflagen mit vorheriger Anmeldung und das Singen mit Maske nicht gefallen. Der leidenschaftliche Bogenschütze wird mit seiner Mutter, den Brüdern und einigen Freunden telefonieren, lange ausschlafen und auch die Stille auf dem Hof genießen.

Internationales Fest in der Südvorstadt

Ein Fest mit vielen Spezialitäten auf dem Tisch: Tochter Rahela (6) mit Papa Scott, Leah (3) und Isaiah (8) sowie Mutter Raluca mit der acht Monate alten Mia freuen sich auf die Familienzeit unterm Baum. Quelle: Leon Joshua Dreischulte

Die Leipziger Großfamilie freut sich schon vier Wochen lang über eine bunt geschmückte Weiß-Tanne im Wohnzimmer. Papa Scott kommt aus den USA und suchte den Baum mit seiner Ehefrau, den drei Töchtern und dem Sohn gemeinsam aus. „Das war nicht einfach“, erinnert sich Mama Raluca lachend, die acht Monate alte quietschvergnügte Mia auf dem Schoß. Jedes der älteren Kinder im Alter von drei bis acht Jahren hatte sich ein anderes Wunschbäumchen ausgesucht – am Ende schleppten alle gemeinsam eine stattliche Tanne in die Südvorstadt.

Die 34-Jährige, die als selbstständige Geburtshelferin arbeitet, ist in Rumänien aufgewachsen. Am Heiligabend gab es dort nur kleine Geschenke wie Äpfel und Nüsse, in der Kirche wurden Lieder gesungen und später die Nachbarn besucht. Ihr Ehemann sei in Amerika mit Präsenten am 25. Dezember überhäuft worden. Für ihren eigenen Nachwuchs haben sich die beiden etwas überlegt: Jedes Kind bekommt ein Geschenk am Abend des 24. Dezember und eins am Morgen danach.

Die Großfamilie wird Heiligabend nicht unter sich bleiben. Eingeladen sind zwei befreundete Paare mit ihren Kindern, denen die Familie an einem anderen Tag einen Gegenbesuch abstattet. Auf dem Esstisch landen leckere Spezialitäten aus beiden Nationalitäten: Mamas selbst gemachte geräucherte Wurst aus Schweinefleisch mit Knoblauch und Papas Truthahn mit Süßkartoffeln und im Ofen gebackenen Marshmallows.

Nach der zweiten Bescherung am ersten Feiertag sitzen Raluca, Scott und die Kinder vorm Fernseher und schauen sich ihren Lieblingsfilm „Buddy – Der Weihnachtself“ an. „In der Küche muss keiner stehen, denn es gibt Reste-Essen“, freut sich die Hausherrin auf die schöne Zeit.

Von Regina Katzer