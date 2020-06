Die Existenz der Moritzbastei ist derart bedroht, dass die Kulturmacher eine Crowdfunding-Aktion gestartet haben. Das alarmiert auch Phillip Boa. Die Kultfigur der Indie-Musik hält in einem seiner seltenen Interviews ein flammendes Plädoyer für die MB und die Clubszene und sieht die Politik in der Pflicht.

Eine Indie-Ikone in ihrem Leipziger Wohnzimmer: Seit 20 Jahren gastieren Phillip Boa & The Voodooclub jährlich zwischen Weihnachten und Silvester in der Moritzbastei. Quelle: Collage Detlev Endruhn/André Kempner