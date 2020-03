Leipzig

Susanne Laros näht schon ihr ganzes Leben lang. Sie ist Inhaberin des Ladens „Suse liebe Suse“ in Schleußig. Normalerweise verkauft Laros Stoffe, nimmt Aufträge für Kleidungsstücke entgegen und gibt Nähkurse. Doch gerade sind Mundschutze hoch im Kurs. Sie erklärt, wie auch Anfänger ganz einfach eine Schutzmaske nähen können.

Physiotherapeuten, Anwaltskanzleien oder Augenärzte haben bei der 44-Jährigen schon Mundschutze in Auftrag gegeben. Aber auch Privatpersonen bestellen Masken. 10 Euro für Erwachsene und fünf Euro für Kindermundschutze. Es gäbe außerdem die Möglichkeit einen Solidaritätsbeitrag von fünf Euro drauf zu zahlen. Dafür kauft sie Stoff ein, aus dem ihre Bekannten Mundschutze nähen. Diese werden unter anderem an Pflegedienste und Krankenhäuser gespendet.

Mundschutz für Hobbynäher

Es gibt viele Anleitungen im Internet, doch im Grunde bräuchten Hobbynäher noch nicht einmal ein Schnittmuster. „Es ist ganz leicht einen Mundschutz zu nähen“, sagt Laros. Man brauche zwei rechteckige Stoffe, die 20 mal 18 Zentimeter groß sind. Dazu noch zwei Stoffstreifen, die 95 Zentimeter lang und vier bis fünf Zentimeter breit sind. Die Rechtecke lege der Hobbynäher aufeinander, so dass die schönen Seiten nach außen zeigen. Die kürzeren Kanten sollen etwa einen Zentimeter breit abgenäht werden. Dann dreht man die zusammengenähten Quadrate nach innen und bügelt es. Daraufhin werden die Kanten auf beiden Seiten nochmals abgenäht, so dass ein Tunnel entsteht, wodurch entweder ein 15 bis 16 Zentimeter langer Gartendraht oder ein Heftstreifen durchgeschoben werden. Am Ende werden die Stoffstreifen angenäht.

Nach dem Benutzen waschen

Den selbstgenähten Mundschutz sollte man nach jedem Benutzen so heiß wie möglich waschen. Idealerweise sollte man es für zwei Minuten im Topf kochen lassen, danach auf ein Handtuch legen, auswringen und trocknen lassen, rät Laros.

Um Laros und ihren Laden zu unterstützen können Kunden Gutscheine kaufen, Zehnerkarten für Nähkurse erwerben oder etwas in Auftrag geben, das keine Anprobe erfordert, wie Lampenschirme, Taschen oder Rucksäcke. Sie liefert die fertigen Produkte an die Adressen, die in der Nähe ihres Ladens liegen. Ansonsten holen Kunden das Genähte selbst ab, das Laros verpackt in einer Tüte draußen abstellt. Bezahlt wird bar oder per frisch desinfiziertem EC-Gerät.

Tante brachte ihr das Handwerk bei

Ihre Tante war Schneidermeisterin. „Von ihr habe ich ganz viel gelernt. Auch meine Mutter näht sehr gut“, erzählt die Ladeninhaberin. Laros selbst hat Theaterwissenschaften studiert. Sie nähte Kostüme und bekam einzelne Aufträge. Vor zweieinhalb Jahren übernahm sie den Laden, der heute „Suse liebe Suse“ heißt.

„Eigentlich wuseln hier ganz viele Menschen rum“, sagt die 44-Jährige. Regelmäßig finden Nähkurse in ihrem Schleußiger Laden statt. Nun ist sie allein darin. Manchmal, wenn die Sonne scheint, dann komme ihr die Coronakrise surreal vor. „Ich habe zurzeit schon Existenzängste“, sagt sie, „Ich beantrage Fördermittel, die nötig sind und versuche zuversichtlich zu bleiben“.

Von Nicole Grziwa