Mundschutzpflicht in Sachsen: LVB sind ratlos, Supermärkte verunsichert

Leipzig

Ab Montag gilt in Sachsen im öffentlichen Nahverkehr und in Geschäften die Mundschutzpflicht. Auch die Polizei des Freistaates trägt ab Montag Schutzmasken.

Nahverkehrsunternehmen und Händler stellt dies vor große Herausforderungen: Es gibt zu wenig Masken und kaum Mitarbeiter, die Fahrgäste und Kunden kontrollieren können. Gleich nach Bekanntwerden der Neuregelung setzte ein Ansturm auf Apotheken ein. Viele Sachsen wollten Mundschutz kaufen. Gleichzeitig suchten viele Unternehmen nach Lösungen. Bei den Leipziger Verkehrsbetrieben ( LVB) war man am Sonntag noch überfordert. Man könne keine Details nennen, hieß es. Erst am Montag werde es dazu eine Pressekonferenz geben.

Anzeige

LVB : Wer soll kontrollieren?

Nach LVZ-Informationen sind die LVB nicht in der Lage, das Einhalten der Mundschutzpflicht in ihren Bussen und Straßenbahnen zu kontrollieren und zu sanktionieren. Dies sei den Fahrern nicht zuzumuten, so ein Beteiligter. Das Verkehrsunternehmen habe auch nicht genug Masken, um seine eigenen Mitarbeiter zu schützen. Das Leipziger Rathaus erwägt offenbar, Mitarbeiter des städtischen Ordnungsdienstes einzusetzen, um das Einhalten der Mundschutzpflicht zu kontrollieren. Denkbar sei, dass sie in dieser Woche Mundschutz-Sünder nur auf ihre Verstöße hinweisen, aber noch keine Bußgelder verhängen. Details sollen am Montag mitgeteilt werden.

Weitere LVZ+ Artikel

Globus: Regelung zu kurzfristig

„Weder unseren Kunden noch uns wurde genügend Zeit eingeräumt, sich auf die neuen Gegebenheiten einzurichten“, sagte Jens-Uwe Mätzig, Vertriebsleiter Ost der Globus-Warenhauskette, auf LVZ-Anfrage. Viele Lebensmittelhandelsunternehmen würden nicht über die nötigen Bestände an Masken verfügen, um alle Mitarbeiter sowie ihre Kunden damit versorgen zu können. Man bemühe sich aber, Masken zu beschaffen.

Aldi-Nord verlautbarte, die neue Verordnung „selbstverständlich“ umzusetzen. Die Mitarbeiter aller sächsischen Aldi-Märkte würden Montag mit Schutzmasken ausgestattet sein, so Sprecher Michael Strothoff. An den Eingängen würden Kunden darüber informiert, dass beim Betreten des Marktes Mund und Nase mit Tuch, Schal oder Maske abgedeckt sein müssen.

Konsum: Kein Zutritt ohne Maske

Die Leipziger Konsum-Genossenschaft hat ihre Mitarbeiter bereits vor einer Woche mit modernen Masken ausgestattet. „Dadurch können wir jetzt mit der neuen Vorgabe gut umgehen“, sagte Marketingchef Matthias Benz am Sonntag. „Für unsere Kunden versuchen wir Masken zum Kauf zu organisieren. Aber für unsere täglich 50.000 Kunden sind aktuell keine Masken verfügbar.“ Wer ab Montag „ohne irgendeine Art von Mundschutz“ in einer Konsum-Filiale einkaufen wolle, werde gebeten, diese zu verlassen.

Der Handelsverband Sachsen sprach von einer „Herausforderung“ für seine Unternehmen, denn für Mitarbeiter sei ein Schutz mit Schals und Tüchern nicht praktikabel. „Wir haben Unternehmer kurzfristig mit Firmen zusammengebracht, die Mundschutz nähen, verleihen und waschen“, erklärte Gunter Engelmann-Merkel, Geschäftsführer Westsachsen des Handelsverbandes Sachsen.

Von Andreas Tappert