Musik gegen den Corona-Blues: Fuchshainer stimmt das Waldhorn an

Naunhof/Fuchshain

Wenn mit Einbruch der Dämmerung das Waldhorn durch die Straßen von Fuchshain schallt, dann wird so mancher andächtig still. „Kein schöner Land in dieser Zeit, als hier das unsre weit und breit, wo wir uns finden wohl unter Linden zur Abendzeit“, heißt es in dem Lied, das an die Geselligkeit erinnert, die momentan so sehr fehlt. Hermann Kinne stimmt es an – nicht in seiner Funktion als Ortsvorsteher, sondern aus einem privaten Bedürfnis heraus.

Dabei will der 43-Jährige gar nicht über ehrenwerte Motive reden. Ihm geht es in der Zeit von Corona darum, einfach mal etwas jenseits der täglichen Routine zu tun. Das Zeug dazu hat er, weil er ab der dritten Klasse Waldhorn-Unterricht bei Heinz Koch vom Posaunenchor Naunhof nahm. Weil ihn sein Lehrer großzügig dafür freistellte, wenn wieder einmal bewusst ein Pioniernachmittag auf die Probenzeit gelegt worden war. Und weil seine Eltern ein wenig nachhalfen, als er in späteren Jahren die eine oder andere Beschäftigung attraktiver fand als das Spiel auf dem Instrument.

Alternative zum Balkonsingen

Am 18. März rief die Evangelische Kirche in Deutschland dazu auf, allabendlich das Lied „Der Mond ist aufgegangen“ zu singen oder zu musizieren, um einander Kraft zu geben. Kinne las davon, fand die Idee des Trällerns auf dem Balkon aber für seinen Ort nicht als praktikabel. Erstens fehlt ihm selber ein solcher, den er hätte betreten können. Und zweitens ging er davon aus, dass derartige Aktionen, die in Italien wegen der dortigen Mentalität auf großen Zuspruch stießen, zu Hause eher nicht so großen Anklang finden.

Deshalb begab er sich allein auf den Friedhof, um das vorgegebene Lied zu blasen. Das Feedback sah durchweg positiv aus, was ihn veranlasste, weitere Titel in sein Repertoire aufzunehmen und verschiedene Orte in Fuchshain zu wählen, an denen er ins Horn stößt. Das Steigerlied gehört für ihn zum Muss. „Das ist doch die heimliche Hymne der Sachsen“, begründet er. Hier klatscht mal jemand am Fenster, dort winkt ihm ein Anderer zu.

Musik ab 20 Uhr

Fast jeden Abend ist er inzwischen 15 bis 20 Minuten lang zu hören. Nur die Anfangszeit hat sich um eine Stunde auf 20 Uhr verschoben, damit er seinen anderthalbjährigen Sohn gemeinsam mit seiner Frau ins Bett bringen kann. „Ich mache weiter bis zum Ende der Ausgangsbeschränkungen“, kündigt er an. Die Lockerungen, die am Montag in Kraft treten, reichen ihm noch nicht, um einen Schlussakkord zu setzen. Alles in der Erwartung der Epoche nach Corona, die wieder mehr Geselligkeit verspricht. „Dass wir uns hier in diesem Tal noch treffen so viel hundertmal, Gott mag es schenken, Gott mag es lenken, er hat die Gnad'“, heißt es bei „Kein schöner Land“ weiter.

Von Frank Pfeifer