Nach einer mehrwöchigen Zwangspause in der Corona-Krise sind in Sachsen die ersten Schüler an die Schulen zurückgekehrt. Am Montagmorgen haben die Abiturienten in kleinen Gruppen die Prüfungsvorbereitungen begonnen.

Schutzmasken verteilt

Um Schüler und Lehrer vor einer Infektion zu schützen, wurden Schutzmasken verteilt und Desinfektionsmittel bereitgestellt. Das Landesamt hatte Hygienepakete für zunächst rund 50.000 Schüler und 20.000 Lehrer bereitgestellt, für die am Montag wieder der Schulalltag begonnen hat. Allerdings gibt es vorerst keinen regulären Unterricht - im Mittelpunkt steht die Vorbereitung für das Abitur.

Auch für gut 100 Jungen und Mädchen des Gymnasiums Klotzsche, das derzeit auf dem Campus des Pieschener Gymnasiums untergebracht ist, haben die Prüfungsvorbereitungen begonnen. Die meisten setzten zum Schulbeginn freiwillig textile Schutzmasken auf und warteten in längeren Schlangen auf eine Hygiene-Einweisung der Lehrer. Schulleiter Frank Haubitz rief die Abiturienten auf, Abstand zu halten und sich an die Regeln zu halten. „Das Wichtigste ist euer Abitur und das wollen wir so gut wie möglich schaffen“, sagte er am Montagmorgen.

Oberschulen folgen am Mittwoch

Am Mittwoch folgen dann die Abschlussklassen an Oberschulen, Berufs- und Förderschulen. Die anderen Schüler sollen später stufenweise zurückkehren.

In Sachsen beginnen am kommenden Mittwoch die Schüler mit der ersten Abitur-Klausur. Das Kultusministerium hatte aus diesem Grund in der vergangenen Woche eine ganze Reihe von Regeln aufgestellt. Sei reichen von Abstandsgeboten bis zum Toilettengang.

