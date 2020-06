Bad Lausick

Die Juni-Sonne legt eine Pause ein: Dafür sind baden und schwitzen im Bad Lausicker „Riff“ wieder möglich. Das Kur- und Freizeitbad erwartet am Sonnabend ab 9 Uhr wieder Bade- und Wellness-Gäste. Zwar ist die Zahl derer, die sich gleichzeitig in dem Komplex aufhalten dürfen, begrenzt, aber relativ hoch. Länger warten müsse deshalb sicher keiner, sagt Annett Koza, Betriebsleiterin und Geschäftsführerin der Kur GmbH: „Wir rechnen aktuell nicht damit, dass es beim Einlass Einschränkungen gibt."

Reifenrutsche und Dampfsauna sind tabu

Im Wasser tummeln können sich die Besucher sowohl in den Innenbecken als auch im Außenbereich. Gesperrt bleiben müssen - um zu große Nähe zu vermeiden - die Reifenrutsche und der Strömungskanal. Saunieren ist ebenfalls wieder möglich - in allen Saunen, wo es 80 Grad Celsius oder heißer wird. „Aufgüsse sind nicht gestattet. Nicht erlaubt bleibt, was Aerosole verursacht“, so Koza. Deshalb blieben Dampfsauna und Duftgrotte geschlossen, und es dürften auch keine Föhne in Betrieb gesetzt werden.

Es gelten die bekannten Öffnungszeiten

„Wir sind glücklich, dass wir nach den vielen Wochen wieder loslegen können, und wir sind vorbereitet“, sagt Annett Koza. Ein Hygiene-Konzept sei erarbeitet und genehmigt. Man befinde sich mit dem Gesundheitsamt des Landkreises in enger Abstimmung, damit sich die Gäste ohne Risiko im „Riff“ erholen könnten. Es gelten die gewohnten Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 10 bis 22 Uhr, Sonnabend und Sonntag 9 bis 22 Uhr, während der Schulferien in Sachsen 9 bis 22 Uhr.

Von Ekkehard Schulreich