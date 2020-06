Neue Corona-Erkrankungen in Leipzig: Schulklasse unter Quarantäne

Leipzig

Nach drei neuen Fällen einer Covid-19-Erkrankung in einer Schule im Leipziger Osten sind 18 Schüler einer Klasse unter Quarantäne gestellt worden. Laut Gesundheitsamt der Stadt Leipzig handelt es sich um die 74. Grundschule in der Stünzer Straße in Anger-Crottendorf.

Die Kontaktpersonen der infizierten Fälle wurden inzwischen ebenfalls getestet. Dabei stellte sich heraus, dass die dreiköpfige Familie eines der Erkrankten ebenfalls positiv ist. Nach Angaben der Stadt seien Mittwoch drei, am Donnerstag noch einmal drei positive Testergebnisse gemeldet worden. Das Sozialministerium sprach am Donnerstagmittag von insgesamt fünf neuen Fällen, am Mittwoch von einem.

