Neue Corona-Regeln: Wie läuft jetzt der Besuch in Sachsens Altenheimen?

Nach der neuen Verordnung des Sächsischen Sozialministeriums vom 3. Juni werden ab Samstag zwar auch die Besuche in Alten- und Pflegeheimen erleichtert – aber so locker wie vor der Corona-Zeit können diese nach wie vor nicht ablaufen. Denn die Einrichtungen sind verpflichtet, „im Rahmen eines Hygieneplans oder eines eigenständigen Konzepts Regelungen zum Besuch und nach Bedarf zum Betreten und Verlassen der Einrichtungen zu erstellen“, heißt es in der Verordnung. Die Regelungen haben die Anzahl der Besucher, die Dauer des Besuches und die Nachverfolgbarkeit eventueller Infektionsketten zu enthalten.

Nicht viel Zeit, um Vorschriften umzusetzen

Bei diesen Vorschriften ist es kein Wunder, dass einige große Heimbetreiber, wie die Städtischen Altenpflegeheime Leipzig (SAH) oder die Volkssolidarität, derzeit noch darüber brüten, wie die Besuchskonzepte für ihre Einrichtungen nun genau aussehen sollen. Schließlich bleibt ihnen nicht viel Zeit zwischen Verkündung und Umsetzung. Die Städtischen Altenpflegeheime wollen das Konzept am Freitag festzurren.

Pflegewohnstift Reudnitz: Maximal zwei Besucher für eine Stunde

Einen Schritt weiter ist schon der Pflegewohnstift Reudnitz der Deutschen Senioren Wohngesellschaft (DSG). „Wir haben gerade darüber beraten. Ganz so freizügig, wie es sich viele vielleicht vorstellen, wird es nicht. Denn es gibt konkrete Auflagen, die wir einhalten müssen“, sagt Heimleiter Steffen Schott der LVZ.

Zunächst müssen sich die Besucher telefonisch anmelden. Mundschutz ist Pflicht. Jeder Angehörige muss versichern, nicht krank zu sein und seine Daten angeben, damit im Ernstfall die Infektionsketten nachverfolgt werden können. Schott erläutert, dass maximal zwei Personen zu Besuch kommen können für längstens eine Stunde. „Um das Abstandsgebot einzuhalten, wollen wir alle Räumlichkeiten des Heimes nutzen“, erklärt er weiter.

Im Garten oder in der Cafeteria

So könnten die Besuche in der Cafeteria, im Garten oder notfalls auch im Zimmer stattfinden. Wenn es der körperliche Zustand der Heimbewohner erlaube, dürften diese auch mit ihren Angehörigen eine Stunde spazieren gehen. Schott begrüßt die Lockerungen und will zeitnah auch alle Angehörigen schriftlich darüber informieren. Für die Bewohner seien die Kontakte wichtig. Aber, so verschweigt er auch nicht, „es ist für uns ein immenser personeller Aufwand, die Besuche zu organisieren“.

Von Anita Kecke