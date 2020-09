Leipzig

Ja, der berühmteste Exportartikel Chinas in diesem Jahr ist auch ein Thema dieser Ausstellung. Zu einer Zeit, in der die Globalisierung verstärkt kritisch gesehen wird, soll der künstlerische Austausch nicht leiden. Eine Gruppe der Beteiligten kommt aus der Provinz Yunnan, die anderen studieren in Deutschland. Dass es sich um Weltkunst handelt, muss heute eigentlich nicht betont werden. Dennoch sind regionale Spezifika nicht zu übersehen.

„Das Leben des Baumes“ von Liu Ming. Quelle: André Kempner

Den großen Raum der Galerie beherrscht eine großflächige Installation von Kaifan Wang. Er hat eine Vielzahl von Eierschalen angeordnet, auch auf drei zugehörigen Gemälden sind sie zu sehen. Für den Künstler stehen sie als Symbole der vergehenden Zeit und der immer rationelleren Zeitausnutzung. Gewiss hat die Arbeit poetische Reize, doch die philosophische Deutung erklärt sich nicht von selbst.

Wissenschaft und Mythos

Der Ausstellungstitel „Shi“ soll Wahrnehmung bedeuten. Das ist im Grunde genommen ein durchgängiges Anliegen der Kunst. Um wissenschaftliche Untersuchungen geht es hier jedenfalls nicht, eher spielen mythologische und religiöse Einflüsse eine Rolle bei der Art der Wahrnehmung. So bei der ebenfalls im ersten Raum zu findenden Installation von Xiaoying Zhou „Windpferd des Lichts“ mit Untertiteln wie „vijnana“ und „badhitva“.

„Fallender Frost“ von He Han Quelle: André Kempner

Das direkte Gegenstück hängt gleich nebenan. Die Gemäldeserie von Sheng Tian wirkt optisch zwar so, als wäre sie von der italienischen Renaissance beeinflusst, doch die eingeschriebenen Formeln und Symbole entstammen der zeitgenössischen Wissenschaft von Kernspaltung bis Biologie. Das Kontrastprogramm geht im zweiten Raum weiter. Dem Sozialistischen Realismus, nicht nur Chinas, könnten die Kleinplastiken Han Hes entstammen. Steife Frauenfiguren, aus Kunstharz gegossen, lauschen der unberührten Natur. Eine ironische Brechung lässt sich nicht finden, also ist das Nippes.

Fleiß und Ökologie

Auch mit dem Thema Natur beschäftigt sich Ming Liu in seiner Serie „Das Leben des Baumes“, gezeichnet mit einem sehr feinen Stift in unzähligen Linien. Es ist nicht allein eine Fleißarbeit, hier kann man tatsächlich Reflexionen ökologischer Probleme herauslesen.

Das „Windpferd des Lichts" von Xiaoying Quelle: André Kempner

Doch es gibt auch formale Spielereien wie die iPad-Malereien von Haijun Yu. Und sogar die Erwartung des Exotismus wird punktuell erfüllt, so in den Malereien Wentao Luos, in denen man den Löwen findet, der hierzulande jedes zweite China-Restaurant bewacht.

Kuratorisches Prinzip schwer nachvollziehbar

Ein Aufgreifen der gravierendsten Probleme des heutigen China wie der permanenten Verletzung von Menschenrechten darf man von den neun ausgewählten Künstlerinnen und Künstlern nicht erwarten, wenn das staatliche Konfuzius-Institut auf der Liste der Geldgeber befindet. Gesellschaftliche Fragen werden aber angerissen. Die Auswahl ist vielgestaltig in der Ausdrucksweise, die Techniken reichen von klassischer Tusche bis zur Videoinstallation. Doch das kuratorische Prinzip ist schwer nachzuvollziehen.

Zeitgenössische chinesische Kunstausstellung „Shi“ Galerie KUB, Kantstr. 18, bis 27. September, Fr–So 14–20 Uhr

Von Jens Kassner