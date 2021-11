Leipzig

Es sind wirklich viele Menschen am Sonnabend in Leipzigs Innenstadt unterwegs. Nicht wenige nutzen die Chance, ausgiebig einzukaufen, bevor ab Montag in ganz Sachsen die 2G-Regel im Einzelhandel gilt. Viele Geschäfte, die nicht zum täglichen Bedarf gehören, dürfen dann nur noch jene bedienen, die belegen können, dass sie geimpft oder genesen sind. Also vorher noch schnell shoppen?

„Was geht Sie mein Impfstatus an?“, sagt ein junger Mann, der in der Spielzeugabteilung von Galeria Kaufhof Geschenke für seine Kinder ausgesucht hat. Doch danach habe ich ihn gar nicht gefragt. „Mir ist lieber, wenn ich vor Weihnachten alles habe – schließlich hört man immer wieder, dass es schon jetzt Lieferengpässe gibt“, erklärt der 35-Jährige, der sich als Mike vorstellt, schließlich.

Ansturm am Impfzentrum und Corona-Testzentrum

Ein wenig Panik sei bei vielen schon zu spüren, sagt ein Verkäufer an der Infotheke des Elektronikfachmarktes Saturn in den Promenaden Hauptbahnhof. Von „Massenkäufen“ kann freilich nicht die Rede sein. „Gefühlt ist aber schon seit Freitag viel mehr los“, bestätigt Werner Varnhorn, der Saturn-Geschäftsführer. Das belegen für Freitag die Zahlen, für den Sonnabend zunächst vor allem der optische Eindruck. „Es ist aber alles ganz entspannt. Alle halten sich brav an die Regeln wie Masken und Abstand.“

Der Hauptbahnhof zieht viele Menschen nicht nur zum Shoppen an – am Impfzentrum gibt es erneut eine Riesenschlange und lange Wartezeiten. Und auch das Corona-Testzentrum ist gut besucht. Ebenso wie jenes im Petersbogen, in dem dutzende Bestellte ebenso wie ein paar Spontane auf ihren Test warten.

Volle Einkaufstaschen und guter Klang

Nicole und Sarah sind derweil entspannt mit großen Einkaufstaschen in der Petersstraße unterwegs. Drin sind zwei Skihosen, eine Weste, eine dicke Bluse, eine Winterjacke, Herrenschuhe sowie Bilderrahmen zu entdecken. „In einem Sportgeschäft gab es gar keine Winterschuhe mehr“, erzählen die beiden, die aus der Nähe von Bremen stammen. „Wir sind aber geimpft und eigentlich zur Touristikmesse hier. Bevor es nach Hause geht, nutzen wir die Zeit zum Shoppen.“

Mit einer Sackkarre transportieren Tom, Marko, Skyla und Linh einen großen Karton, in dem sich ein Teufel-Rockster samt Zubehör befindet. Das lässt auf einen guten Klang für eine der nächsten Partys hoffen. „Wir spielen in einer Band“, heißt es.

Siegfried Gloza ist eigens aus Quedlinburg nach Leipzig gekommen und hat eine Werkbank erstanden. „Das ist für die Enkel. Wir haben spontan entschlossen, nach Leipzig oder Erfurt zu fahren“, erzählte der 67-Jährige. Deshalb sei er zum Shoppen hier.

Ein paar zusätzliche Kunden würde sich Marina Mühlbach durchaus wünschen: „Es kommen nicht mehr Leute, viele sind derzeit einfach zu ängstlich“, erzählt die Filialleiterin der Boutique Mico im Handelshof in der Reichsstraße. Doch die Stammkunden bleiben ihr wenigstens treu. Darunter auch Kerstin Henschel, die derzeit alles andere als gut drauf ist. Sie betreibt das Riesenrad für den Weihnachtsmarkt, das sie uns ihre Mitarbeiter nun umsonst aufgebaut haben.

Händler räumen Buden auf Weihnachtsmarkt leer

Hinter dem Bauzaun auf dem Markt sind etliche Händler dabei, ihre Buden wieder leerzuräumen. „Meine Weihnachtsstimmung ist dahin“, sagt Heike Dieter, die diverse Ausstechförmchen für Weihnachtsgebäck verkaufen wollte. Im Vertrauen auf die Politiker, die immer wieder betonten, dass 2021 Weihnachtsmärkte stattfinden können, habe sie viel Geld investiert und extra für Leipzig neue Ware geordert. „Die kann ich nun bis nächstes Jahr daheim im Keller einlagern“, ärgert sich die Händlerin aus Griesheim bei Darmstadt, die schon seit zehn Jahren nach Leipzig kommt.

Die kurzfristige Absage sei für sie auch eine Existenzfrage. Auf die Politiker und die Ungeimpften ist der Leipziger Ronny van Dongen, der Christschmuck verkaufen wollte, nicht gut zu sprechen. „Die haben uns in die Situation hineingeritten. Ich bin auf den Job angewiesen, auch als DJ geht jetzt nichts“, sagt er.

Baumarkt stellt sich auf Click & Collect ein

Gut besucht ist hingegen der Baumarkt Obi in Probstheida, der über einen großen Parkplatz verfügt. Deshalb ist es kein Problem, das Auto abzustellen. Drinnen sind viele Leute mit Einkaufswagen unterwegs. „Bei uns ist auf jeden Fall viel mehr los. Das sieht man schon an den Kassen, die alle besetzt sind“, erzählt Alexander Reichelt, der stellvertretende Filialleiter. Viele würde ihn bereits fragen, wie es weitergeht?

Doch der Baumarkt bleibt nach den vorgeschriebenen Regeln offen. Die ab Montag notwendigen Einlasskontrollen werden bereits vorbereitet. „Außerdem stellen wir uns darauf ein, dass in den nächsten Tagen das Bestellen und Abholen wieder zunimmt“, so der Vizechef. Nur so könnten auch die Nichtgeimpften sich mit diversen Baumarkt-Waren versorgen.

