Leipzig

Seit Montag gilt in Sachsen eine verschärfte Corona-Notfallverordnung. Vorgesehen sind beispielsweise flächendeckende 2G-Regelungen, die Gaststätten dürfen nur noch bis 20 Uhr öffnen, Kinos, Theater, Fitnessstudios und viele andere Einrichtungen sind geschlossen. Darüber hinaus sollen Impfangebote ausgeweitet werden. Das muss nun auch die Leipziger Stadtverwaltung umsetzen und kontrollieren. Welche Folgen hat das? Hier die Antworten auf die wichtigsten Fragen:

Die Stadt will die mobilen Impfteams aufstocken – bis wann ist das zu erwarten?

Leipzig will die Impfangebote so schnell wie möglich verdoppeln. Momentan sind vier Teams im Einsatz. Wie schnell ein Aufstocken gelingt, hängt allerdings vom Personal ab. Organisiert wird dies vom Deutschen Roten Kreuz, das die Ärztinnen und Ärzte und das medizinische Personal bereitstellt. Die Stadt selbst unterstützt die Logistik. Das liegt in den Händen des Kommunalen Eigenbetriebes Engelsdorf. Voraussichtlich ab 1. Dezember sollen acht große Teams mit einer Kapazität von 1600 Impfungen pro Tag in Leipzig zum Einsatz kommen, nach derzeitigem Stand bis Ende März 2022.

Wann öffnet das neue Impfzentrum im Stadtbüro?

Am 1. Dezember. Die Stadt will darüber hinaus noch weitere Impfangebote organisieren, erhält dafür vom Freistaat Sachsen eine Förderung von 4 Millionen Euro. „Das gelingt uns aber nicht bis zum 1. Dezember, dazu brauchen wir mehr Vorlauf, um Technik und Personal zu organisieren“, so Stadtsprecher Matthias Hasberg. Denn damit betrete die Stadt Neuland.

3G am Arbeitsplatz und im öffentlichen Nahverkehr sind vorgeschrieben. Gibt es eine Erweiterung der Testangebote?

Die kommunalen Testzentren wie im Petersbogen werden weiterbetrieben. Hinzu kommen viele private Anbieter, nicht nur in Apotheken. Zusätzliche Angebote plant die Stadt selbst nicht.

Der Freistaat hat Bußgelder festgelegt, um Vorstöße gegen die Verordnung zu ahnden. Verstärkt die Stadt Leipzig jetzt Kontrollen?

Die Kontrollen werden verstärkt. So wird das Ordnungsamt stärker auf die Einhaltung der Corona-Notfallverordnung achten und diese überwachen. „Die Polizei und die Bereitschaftspolizei unterstützen das natürlich auch“, so der Stadtsprecher. So werde beispielsweise das Alkoholverbot auf öffentlichen Plätzen und Straßen kontrolliert.

Wird das Personal aufgestockt, um die Aufgaben leisten zu können – etwa durch Umsetzung innerhalb der Verwaltung?

Das ist derzeit nicht vorgesehen, sagt der Stadtsprecher.

Wo gilt das Alkoholverbot in Leipzig?

Für die Innenstadt, die Karl-Liebknecht-Straße, die Karl-Heine-Straße sowie die Eisenbahnstraße wird Leipzig ein Alkoholverbot verhängen. Der Konsum alkoholischer Getränke im Freien ist dort ab Mittwoch untersagt. Das gilt nicht für die Gaststätten, die ihre Freisitze bis 20 Uhr nach derzeit gültigen Regeln öffnen dürfen. Denn die sind kein öffentlicher Raum.

Wie erfolgt der Zugang zum Rathaus?

Der Zugang zu Behörden in Leipzig ist künftig nur noch unter 3G-Regel gestattet. Gremiensitzungen der Verwaltung und Politik tagen nur noch digital. Einschränkungen gibt es auch in städtischen Einrichtungen. So ist auch der innere Bereich des Wildparks geschlossen. Die für den Besuch notwendige Kontakterfassung und die Kontrolle von Impf-, Genesenen- oder Testnachweisen sind dort personell nicht zu leisten. „Den Impfausweis beim Einkaufen vorzuzeigen ist nichts gegen den Verlust weiterer Freunde oder Familienmitglieder“, sagt Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD). In der sich dramatisch zuspitzenden Corona-Lage in Sachsen appelliert er an alle Leipzigerinnen und Leipziger, ihre sozialen Kontakte so weit wie möglich zu reduzieren.

Was geschieht mit den Buden des Weihnachtsmarktes? Werden die gleich wieder abgebaut?

Das erfolgt in den nächsten Tagen. Die Stadt rechnet nicht damit, dass sich die Situation so schnell entspannt. Einen Notplan, dass der Markt nach dem 13. Dezember bei fallenden Inzidenzen öffnen kann, gibt es nicht. Das wäre auch den Händlern, die ihre Stände bereits leergeräumt haben, nicht zuzumuten. Die derzeitige Corona-Notfallverordnung gilt bis einschließlich 12. Dezember.

Von Mathias Orbeck