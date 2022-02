Dresden

Sachsen muss weiter auf den proteinbasierten Impfstoff Novavax warten. „Wir wissen noch immer nicht genau, wenn wir die erste Lieferung vom Bund erhalten“, sagte Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) am Dienstagabend nach der Kabinettssitzung in Dresden. Klar sei laut Köpping bisher nur der Umfang der Lieferungen. So erhalte Sachsen mit der ersten Lieferung in der ersten Woche 69 000 Impfdosen, danach jeweils zwei Wochen lang 48 000 Impfdosen und ab der vierten Woche 30 000.

Erste Bundes-Lieferung für Mitte der Woche

Der Corona-Impfstoff des US-Herstellers Novavax wird ab Mitte der Woche in Deutschland erwartet. Die ersten Lieferungen sollen nach Unternehmensangaben voraussichtlich ab Mittwoch und bis Freitag im Lager des Bundes ankommen. Als erste Lieferung sind 1,4 Millionen Dosen avisiert. Danach werde die Verteilung an die Länder beginnen. Das könne laut Bundesgesundheitsministerium in der kommenden Woche erfolgen.

Vorrangig für Pflegekräfte und medizinisches Personal

Mit Novavax sollen vorrangig Pflegekräfte und medizinisches Personal geimpft werden, die sich bislang noch nicht für eine Covid-19-Schutzimpfung entscheiden konnten. Ab Mitte März gilt nach dem Beschluss der Gesundheitsministerkonferenz eine Impfpflicht für diese Beschäftigten.

Noch keine Einigkeit über Impfzentren

Köpping äußerte sich in Dresden auch zur Zukunft der Impfzentren ab März. Nach ihrer Aussage herrsche darüber im Kabinett noch keine Einigkeit. Für die Ministerin sei aber klar, dass sie möglicherweise in abgespeckter Form weiterbetrieben werden. „Wir wollen nicht noch mal die Situation wie im letzten Herbst erleben“, sagte Köpping in Anspielung auf die Bilder von langen Menschenschlangen vor den Impfzentren im Freistaat.

Von André Böhmer