In Bayern wurde ein Handelsverbot für großflächige Einzelhändler über 800 Quadratmeter Fläche als rechtswidrig eingestuft. In Sachsens Coronaschutz-Verordnung gibt es eine ähnliche Regelung. Die sei allerdings nicht zu beanstanden, entschied am Mittwoch das Oberverwaltungsgericht in Bautzen.