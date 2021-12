Online-Aktion: Sachsen singt am Heiligen Abend „Stille Nacht“

Leipzig

Bereits im vergangenen Jahr hat die Aktion ein mentales Trostpflaster über Leipzig gelegt. Weil erneut Beschränkungen Gottesdienste und Begegnungen erschweren, soll auch an diesem 24. Dezember mit modernen Mitteln Besinnlichkeit entstehen: Am Abend wird in einer Online-Andacht das Lied „Stille Nacht“ angestimmt – diesmal nicht stadt-, sondern sogar landesweit.

Die Kirchen in Sachsen schließen sich zusammen, um in einer großen medialen Aktion Gemeinschafts- und Weihnachtsgefühl stärken. „Schon im Vorjahr hat das über Leipzig hinaus für viel Aufmerksamkeit gesorgt“, berichtet Andreas Hahn von der federführenden Agentur Hahnlive. Erneut gilt: Alle können mitsingen, an jedem Ort. Zum Glockenläuten um 18 Uhr öffnen die Gotteshäuser virtuell ihre Türen. Per Live-Stream wird die Andacht aus der Propsteikirche ausgestrahlt und mit der Videokommunikations-Software Zoom zu sehen sein. Alle zugeschalteten Gäste werden in den Kirchenraum projiziert.

Mitsingen, filmen, einschicken

Erneut soll ein virtueller Chor am Abend des 24. Dezember singen, an dem sich alle beteiligen können. Über die Webseite www.gemeinsam-stille-nacht.de können Text und Begleitmusik heruntergeladen werden. Wer das Lied einsingt und sich dabei im Video aufnimmt, kann den Clip bis zum 20. Dezember einsenden. Wegen der Datengröße muss das über den Übermittler wetransfer.de an info@gemeinsam-stille-nacht.de passieren. Alle Videos werden am Heiligabend in das rund 25-minütige Live-Programm integriert. Dazu gehören auch eine Video-Collage mit Statements zum Fest und der Situation, außerdem wird das Weihnachtsevangelium gelesen.

Die Aktion ist am 24. Dezember ab 18 Uhr per Stream auf www.gemeinsam-stille-nacht.de, in den sozialen Netzwerken und auf den Youtube-Kanälen von Bistum und Landeskirche zu sehen.

Von Mark Daniel