Ostern in Leipzig: Knapp 200 Corona-Einsätze für die Polizei

Leipzig/Dresden

Trotz Frühlingswetters mit viel Sonne und teils sommerlichen Temperaturen haben sich die Menschen in Sachsen auch über Ostern weitgehend an die Beschränkungen zur Corona-Pandemie gehalten. Der Trend vom Wochenende hielt auch Ostermontag bei vorwiegend trübem Wetter an. „Uns sind keine größeren Verstöße bekannt“, sagte ein Sprecher des Lagezentrums im Innenministerium. Dabei hatte die Polizei stärker kontrollieren wollen als in den Tagen zuvor - auch mit Streifen hoch zu Ross und per Hubschrauber. Immer mal wieder mussten Grüppchen aufgelöst werden.

Die Polizeidirektion Leipzig berichtete von rund 190 Corona-Einsätzen von Karfreitag bis Ostermontag. Dabei wurden meist Treffen mehrerer Personen in Gärten, Parks oder Wohnungen beendet. „Der Großteil der Bürger hält die mit der Rechtsverordnung verbundenen Regelungen ein“, hieß es am Montag in der Bilanz.

Anzeige

Ansammlungen aufgelöst

In mehreren Fällen lösten die Beamten Menschenansammlungen auf und leiteten Ordnungswidrigkeitsverfahren ein, zum Beispiel in Paunsdorf. Dort hätten sich fünf junge Männer in einem Park getroffen, gegrillt und Shisha geraucht. In der Ludwig-Erhard-Straße saßen zwei Frauen und zwei Männer auf einer Grünfläche neben einer Tankstelle und tranken Bier.

Einen Pkw mit vier Insassen stoppten die Beamten bei Belgern-Schildau. Die Gruppe sei „ohne konkret benennbares Fahrtziel“ unterwegs gewesen und habe daher keine triftigen Gründe für ihre Tour gehabt. Gegen sie wurde ebenfalls eine Anzeige aufgenommen. Für ihre Kontrollen waren die Beamten auch mit Pferden unterwegs, unter anderem am Cospudener See.

Das tägliche LVZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Leipzig täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

Fast 500 Infektionen in Leipzig gemeldet

Die Zahl der nachweislich mit dem Coronavirus infizierten Sachsen ist zu Ostern unterdessen auf 3802 gestiegen. Bis zum Mittag (Stand: 13.30 Uhr) des Ostermontages nahm die gemeldete Zahl binnen 24 Stunden um 38 zu, wie das Gesundheitsministerium mitteilte. Inzwischen sind 69 Menschen, die an Covid-19 erkrankt waren, gestorben. Am Vortag waren es 68 registrierte Todesopfer.

Aus Leipzig werden (Stand: Montag) derzeit 483 Menschen gemeldet, bei denen bisher eine Corona-Infektion festgestellt wurde.

Von LVZ