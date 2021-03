Pandemie-Bewältigung in Sachsen - Offener Brief an Ministerpräsident Kretschmer wirkt: Runder Tisch im April geplant

In einem Offenen Brief an Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) forderte der Delitzscher Oberbürgermeister Manfred Wilde (parteilos) einen Runden Tisch zur Pandemie-Bewältigung. Der soll jetzt kommen. Welche Reaktionen Wilde außerdem erhielt, erzählt er im LVZ-Interview.