Leipzig

In Sachsen sind an den Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden Corona-Testzentren eingerichtet worden, an denen sich Reiserückkehrer auf das Coronavirus testen lassen können. Mehrere Hundert Personen haben das Angebot bislang angenommen. Nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen (KVS) von Montag gab es am Flughafen Leipzig/Halle zunächst sechs positiv getestete Personen, am Dienstag erhöhte die KVS auf acht infizierte Personen. Die wichtigsten Fragen und Antworten zu den neuen Testzentren.

Wurde ein Reisender in den Flughafen-Testzentren positiv getestet, wer informiert ihn dann über das Ergebnis?

Anzeige

„Das für den Wohnort des Getesteten örtlich zuständige Gesundheitsamt“, so lautet die knappe Antwort von Dr. Steffi Melz, der kommissarischen Leiterin des Gesundheitsamtes des Landkreises Nordsachsen. Die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen (KVS) teilt mit: „Ist ein Reisender positiv, erfolgt eine Meldung vom Labor an das jeweilige Gesundheitsamt, welches dann Kontakt aufnimmt.“

Weitere LVZ+ Artikel

Wer informiert diejenigen Personen, die neben einem positiv Getesteten im Flugzeug gesessen haben?

„Das für den Wohnort des Getesteten örtlich zuständige Gesundheitsamt“, so wiederum Dr. Steffi Melz. Laut KVS gibt es unterschiedliche Wege, das Testergebnis zu erfahren. „Grundsätzlich müssen Reisende selbst aktiv werden und sich informieren. Drei Wege gibt es für die getesteten Reisenden, um eine Information über das Testergebnis zu erhalten: über einen QR-Code mit der Corona-Warn-App, über einen speziellen Code des Labors, auf dem über die Internetpräsentation des Labors das Ergebnis abgefragt werden kann oder über die E-Mail-Adresse.“

Das Corona-Testcenter am Flughafen Dresden. Quelle: Sylvio Dittrich/Imago Images

Woher bekommt das jeweilige Gesundheitsamt die Kontaktdaten dieser Personen?

„Das Gesundheitsamt stellt Ermittlungen an und erhält so Kenntnis über die Kontaktpersonen“, teilte das Leipziger Gesundheitsamt schriftlich mit. Mithilfe von Landesuntersuchungsanstalt beziehungsweise sächsischem Sozialministerium würde bei Fluglinien oder mithilfe des Robert-Koch-Institutes ermittelt. Diese Stellen leiten ihre Erkenntnisse wiederum an die jeweiligen Gesundheitsämter weiter.

Es gibt Bordkarten, daher müssten Fluggesellschaften wissen, wer neben wem gesessen hat?

Nach Auskunft der Leipziger Stadtverwaltung ist das von Fluglinie zu Fluglinie unterschiedlich. Nicht alle Airlines würden registrieren, wer wo im Flugzeug gesessen hat. Bei einer Registrierung könnten Kontaktpersonen relativ einfach herausgefunden werden, andernfalls sei es schwierig.

Geben Fluggesellschaften die Daten von Kontaktpersonen überhaupt bekannt?

Auf Anfrage dazu teilt die Airline Condor mit, dass es sich ähnlich wie auch beim Besuch von gastronomischen Einrichtungen verhalte. „Demnach müssen Gäste vor Antritt ihrer Reise ihre Kontaktdaten hinterlegen. Diese werden lediglich auf Anfrage der Behörde und nach Prüfung auf Berechtigung dieser, datenschutzkonform an die zuständige deutsche Gesundheitsbehörde übermittelt“, so Johanna Tillmann von der Condor Flugdienst GmbH in Neu-Isenburg. Die grundsätzliche Nachverfolgungspflicht obliege hierbei den jeweiligen Gesundheitsbehörden.

Müssen sich alle im selben Flieger sitzenden Personen testen lassen, wenn es einen Infizierten gab?

„Nein, nur die in unmittelbarer Nähe gesessen haben“, so die Auskunft vom Landratsamt aus Nordsachsen. Was unmittelbare Nähe ist, bleibt offen. Dazu wiederum meint die Leipziger Stadtverwaltung: Das sind die unmittelbaren Sitznachbarn bzw. die Passagiere, die zwei Reihen vor und zwei Reihen nach einem positiv Getesteten gesessen haben. Das sei im Übrigen nicht nur bei Corona, sondern beispielsweise auch bei Masern oder anderen Infektionskrankheiten dasselbe Prozedere.

Müssen dann alle in Quarantäne?

„Nein“, so die Antwort vom Landratsamt aus Nordsachsen. Dazu teilt die Leipziger Stadtverwaltung mit: „Nur Kontaktpersonen der Kategorie I (über 15 Minuten face-to-face-Kontakt) werden häuslich abgesondert und einer Beobachtung durch das GA unterzogen.“ Häuslich abgesondert ist Behördendeutsch für Quarantäne und GA steht für Gesundheitsamt.

In welcher Frist werden betroffene Mitreisende informiert? Per Telefon oder E-Mail?

„So schnell wie möglich via Telefon oder E-Mail“, heißt es vom Landratsamt in Nordsachsen. Das Leipziger GA teilt mit, dass es einen Bereitschaftsdienst habe und seit Anfang März rund um die Uhr im Einsatz sei. „Wenn E-Mail-Adresse oder Telefonnummer vorliegen, kann sehr schnell reagiert werden.“ Würden sogenannte Aussteigekarten aus den Flugzeugen vorliegen, könne das GA „auch unverzüglich die Arbeit aufnehmen und Ansteckungsverdächtige häuslich isolieren“. Aussteigekarten wiederum seien im Moment nur verpflichtend, wenn Flieger aus Risikogebieten kämen. Und am Flughafen Leipzig/Halle „haben wir keine Flüge aus Risikogebieten – im Moment“, so die Auskunft am Dienstag.

Weg zum Corona-Testcenter am Flughafen Leipzig/Halle. Quelle: André Kempner

Wie gefährlich ist eigentlich das Fliegen in Corona-Zeiten?

„Grundsätzlich ist eine Reise aufgrund der resultierenden Kontakte mit Personen aus verschiedensten Ländern oder Regionen als Risiko für eine Infektion einzustufen“, sagt Dr. André Fuchs, leitender Oberarzt an der Klinik für Infektiologie im Klinikum St. Georg. In Leipzig und Umgebung sei aktuell zu erleben, „dass bei niedriger lokaler Erkrankungsdichte viele der zurzeit glücklicherweise eher sporadisch auftretenden Sars-CoV-2-Infektionen im Rahmen einer Auslandsreise erworben wurden“. Im dicht besetzten Flugzeug, aber zum Beispiel auch in den Wartebereichen an den Flughäfen könnten die Abstandsregeln häufig nicht oder nur eingeschränkt eingehalten werden, so Fuchs. Somit sei davon auszugehen, dass eine Flugreise eine zusätzliche Gefahr zur vermehrten Ausbreitung des Virus beinhaltet.

Wie läuft eine Infektion im Flugzeug ab?

„Das Hauptproblem ist die Enge – mit der fehlenden Möglichkeit Abstand zu halten“, so André Fuchs. Häufig könnten einfache Hygieneregeln wie das Abwenden beim Niesen und das Niesen in die Ellenbeuge nicht ausreichend eingehalten werden. Bei Bewegung durch ein eng besetztes Flugzeug, zum Beispiel beim Ein- und Aussteigen oder beim Toilettengang, komme man vielen anderen Passagieren oder der Crew nahe.

Ist die Luftumwälzung oder die Klimaanlage eine Gefahr?

„Eher ein Vorteil“, sagt Infektiologe Fuchs. Die umgewälzte Luft werde durch einen kleinporigen Filter geleitet und zu einem gewissen Anteil immer mit Frischluft von außen angereichert. Zudem herrsche in einem Flugzeug eher ein von oben nach unten gerichteter Luftstrom vor. Kleinere Erreger-haltige Partikel würden somit eher von einer Verteilung im Flugzeug abgehalten, so Fuchs.

Was ist während des Fluges neben einer Maske noch zu empfehlen?

Fuchs rät derzeit generell von unnötigen Flugreisen ab. Im Anschluss an eine Flugreise solle man sich für mindestens 14 Tage kritisch selbst beobachten und bei Auftreten von Erkrankungssymptomen zügig einen Arzt aufsuchen. Während der Reise selbst sollte man sich laut Fuchs immer, vor allem auch in Wartebereichen, konsequent auf die Einhaltung der AHA-Regeln achten: Abstand halten, Hygiene beachten, Alltagsmaske tragen. Im Flugzeug sei es ratsam, unnötige räumliche Nähe zu anderen Reisenden zu meiden, zum Beispiel durch Reduktion der Bewegung durch die enge Maschine. „Durch Aufdrehen der Lüftung über dem Sitz und Ausrichten des Strahls auf sich selbst könnte eine zusätzliche Schutzwirkung erreicht werden“, empfiehlt der Mediziner.

Von Sabine Kreuz/Björn Meine