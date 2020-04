Professor der Uni Leipzig will Corona-Impfstoff an Computern entwickeln

Leipzig/Nashville

Der Kampf gegen das Corona-Virus kann ohne einen Impfstoff nicht gewonnen werden. Die Anzahl der Neuinfektionen nimmt in Deutschland aktuell ab, dennoch ist eine Rückkehr zur Normalität noch lange nicht möglich. Professor Jens Meiler von der Universität Leipzig arbeitet mit seinem Team an der Entwicklung eines solchen Impfstoffs und setzt dabei auf moderne Computerprogramme. Der Bioinformatiker und Chemiker stellt jedoch klar: „Trotz aller weltweiten Anstrengungen, wird wahrscheinlich nicht vor Frühjahr 2021 damit zu rechnen sein.“

Antikörper zur Therapie bereits im Sommer?

Meiler forscht zur Bekämpfung des Coronavirus Sars-CoV-2, welches die Krankheit Covid-19 auslöst, mit einer Gruppe an der Vanderbilt University in Nashville ( USA) zusammen. An der Medizinischen Fakultät der Universität Leipzig befindet sich das Institut zur Wirkstoffentwicklung noch im Aufbau, soll aber künftig eine eigene Einheit aufbauen, die der in Nashville ähnelt.

Meilers Kollegen aus den USA analysierten in den vergangenen Wochen das Blut von bereits genesenen Corona-Patienten und untersuchten dieses auf Antikörper, die sich besonders gut an die Oberfläche des Virus setzen. „Nun müssen wir herausfinden, welche von den circa 5000 Antikörpern das Virus auch neutralisieren. Einige dieser Antikörper könnten bereits im Sommer oder Herbst als therapeutische Antikörper eingesetzt werden, da sie schneller als ein Impfstoff zur Verfügung stehen werden“, stellt Meiler in Aussicht. Eine solche Behandlung könne aber lediglich bereits infizierten Patienten helfen und keine Prävention der Krankheit ermöglichen.

Computer testen Antikörper am Virusmodell

Sowohl bei der Suche nach den rund 5000 möglichen Antikörpern, als auch beim Testen dieser, hilft den Wissenschaftlern der Computer – eigentlich eine ganze Armee davon. „Wir arbeiten mit Computer-Clustern. Das sind ungefähr 2000 handelsübliche Rechner, die untereinander zusammengeschaltet und ständig am Laufen sind. An ihnen sind rund 35 Wissenschaftler meiner Arbeitsgruppe in Nashville tätig“, verrät Meiler. Dabei baut die Forschung der Leipziger Wissenschaftler auf den Proteinstrukturen, die das Virus braucht, um in den menschlichen Körper zu gelangen. Anschließend kann am Computer getestet werden, ob die Antikörper zur Virusoberfläche passen.

Computer an ihren Grenzen

„Gewappnet mit dem Wissen, wie neutralisierende Antikörper an das virale Oberflächenprotein binden, können wir anfangen, im Computer Impfstoffe zu designen“, erklärt Meiler die zukünftige Aufgabe. Das Problem dabei: „Die Biologie ist so komplex, dass sie sich nicht vollständig im Computer abbilden lässt. Proteine falten sich und binden einander, das sind energetische Prozesse. Diese streben wie alle Prozesse im Universum den Zustand niedrigster Energie an. Aber ich kann im Computer die Energie nicht genau vorhersagen, weil diese Zusammenhänge so komplex sind“, so Meiler. Deshalb versuche das Team im Computer lediglich, ein möglichst realistisches Modell abzubilden. Anschließend müsse jedes einzelne Protein hergestellt und umfangreich getestet werden, bevor daraus ein Impfstoff entwickelt werden könne, der ebenso zahlreiche Tests durchlaufen muss.

Entwicklung braucht seine Zeit

„Häufig ist es in der Geschichte der Medikamentenentwicklung so gewesen, dass per Zufall bestimmte Wirkstoffe gefunden wurden ohne zu wissen, wie diese genau wirken. Wir haben nun ein genaues Computermodell, und wenn der Wirkstoff funktioniert, dann weil wir diesen genauso entworfen haben“, erklärt Meiler einen Vorteil seines Arbeitsansatzes. Die Entwicklung sei dennoch komplex, weshalb ein getesteter Impfstoff noch mindestens ein Jahr benötigen werde.

Von Tilman Kortenhaus