Die Drei ist eine Treffer-Zahl. Im dritten Anlauf jedenfalls steckt mehr Hoffnung als in eins und zwei. Beim dritten Mal wird alles gut. Sagt man. Es muss jetzt auch einfach einmal klappen. Nach all der Zeit, all der Energie, all der Ideen, die Angela Seidel, Chefin der Cinémathèque in Leipzigs naTo, über die Jahre in ihr Herzensprojekt gesteckt hat. Das heißt: Filmhaus – und ist etwas, das Leipzig gar nicht schlecht stehen würde.

Mit dem Skala-Gebäude in der Gottschedstraße klappte es nicht. Das macht die Stadt zum Haus der Festivals. Im Dezember 2019 endete der Versuch auf dem Feinkost-Gelände, obwohl bereits 21 Millionen Euro von Bund und Land in Aussicht standen. Nun gibt es Projekt Nummer drei: im Löwitzquartier an der Westseite des Hauptbahnhofs.

Ideale Lage

Ein Neubau, der das denkmalgeschützte Zollhaus ergänzen soll: drei Filmsäle, Büros, Gastronomie, Multifunktionsraum, Atrium und Foyer, alles großzügig. „Sechs Standorte haben wir uns in sechs Monaten angesehen und sachlich geprüft“, sagt Angela Seidel. Der Platz neben dem Hauptbahnhof blieb als ideale Lage.

Einen solchen Ort braucht die Cinémathèque aber auch dringend. In der naTo, Karl-Liebknecht-Straße, ist sie nur Untermieter – mit 16 Kinotagen im Monat. Nur im Sommer, in den besucherschwächsten Filmmonaten, gibt es mehr. Nicht jedoch in den starken Wintermonaten. Ein Dilemma, das Planungen immer kompliziert und Verleiher wenig glücklich macht. Der Aufwand (sieben Mitarbeiter) ist höher als in anderen Häusern – und bei Kopienleihen ist die Cinémathèque in der Stadt auf alle Zeiten schlecht positioniert.

20 Reihen im Jahr 2019

Das Haus kann es nur mit Ideen, mit Kooperationen ausgleichen – und tut es auch. Kurzfilme zum Vorfilm, China-Festival, SchulKinoWochen, Jüdische Woche, Filme und Diskussion zu nichtwestlichen Religionen, Reihe Bauhaus in Sachsen, Einladungen und Reden über Stottern, Sexarbeit oder Schizophrenie, in der Regel laufen Original-Versionen mit Untertiteln, über die Hälfte Dokfilme.

20 Reihen gab es im letzten Jahr insgesamt. „Wir sind nicht nur eine Abspielstätte“, sagt Angela Seidel, „wir verhalten uns auch immer zu den Filmen.“ Da wird dann filmkulturelle Bildung nicht als Nebending, sondern als Kernsache gesehen. Weil sie in der Schule nicht stattfindet und nicht nur über das Smartphone so heftig wie nie zuvor bewegte Bilder alles fluten. Gerade dafür soll das Filmhaus ein fester Ort werden – neben jenen Filmen, die Leipzigs Kino-Angebote ergänzen.

Die Suche geht weiter

Nach der naTo-Schließung von Mitte März bis zum 1. Juli gibt es für die Cinémathèque lediglich 30 Plätze (von 103). „Die Nachfrage im August war besser als im August letzten Jahres“, sagt Katherina Franck, die Programmmacherin.

Auch das Open Air im Conne Island (50 Plätze nach Reduktion) lief sechs Wochen lang ganz gut. Thematischer Bogen über ältere und neue Produktionen in diesem Jahr: Städte, die man nicht besuchen kann. Einen zweiten Open-Air-Ort hätte Angela Seidel aber schon gern: „Mal sehen, wie’s weitergeht.“ Der Rest heißt Suchen.

Gerade ist die Reihe „Cops“ mit Klassikern von Fred Zinnemann bis Elio Petri und Aktuellem, unter anderem von Kathryn Bigelow, abgelaufen, da gibt es bereits wieder Sorgenfalten. Im Oktober stehen nur zwölf Filmtage zur Verfügung, neun sind schon mit Sonderveranstaltungen verplant, bevor im November eine Hanns-Eisler-Reihe folgt.

Kooperationen gehören dazu

Kooperationen gehören allerdings zum Brotalltag der Cinémathèque. Das soll im Filmhaus so bleiben, denn allein durch Ticketverkäufe wird sich das Unternehmen nicht tragen. Da macht sich Angela Seidel keinerlei Illusionen. Vermietungen, Veranstaltungen, Events sind nötig. Die sind ins Konzept eingeflossen.

Das Wichtigste geht dabei nicht verloren: Buntheit. Deshalb zeichnet die Jury des Kinoprogrammpreises der Mitteldeutschen Medienförderung die Cinémathèque als beste alternative Spielstätte 2019 aus.

Leipziger Preisträger Neben der Leipziger Cinémathèque in der naTo als beste alternative Spielstätte Mitteldeutschlands werden sechs weitere Leipziger Kinos heute Abend zum Auftakt der Filmkunstmesse im Salles de Pologne im Zentrum der Stadt mit Programmpreisen der Mitteldeutschen Medienförderung (MDM) ausgezeichnet: Kinobar Prager Frühling, Luru-Kino in der Spinnerei, Passage Kinos, Schaubühne Lindenfels, die Schauburg und das Cineding.

