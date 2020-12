Punkt 18.08 Uhr: Ganz Leipzig singt „Stille Nacht“ – hier im Livestream

Leipzig

Heiligabend wird heute doch nicht ganz so still, wie einige befürchtet haben. Um kurz nach 18 Uhr soll das berühmteste Weihnachtslied „Stille Nacht, heilige Nacht“ in der Stadt erklingen: Auf dem Leipziger Markt, vor den Kirchen oder ganz privat in den Wohnungen. Ziel der kirchlichen Aktion ist es, mit diesem einzigartigen Chor trotz der coronabedingten Kontaktverbote ein Gefühl der Gemeinsamkeit zu Weihnachten zu schaffen. Und im Livestream kann man sich hier ab 18 Uhr anschauen, wie das aussieht.

Organisator Andreas Hahn erklärt, wie es geht: „Um 18 Uhr läuten alle Kirchenglocken der Stadt. Danach wird die Schauspielerin Annett Sawallisch in einem Video das Weihnachts-Evangelium auf dem Marktplatz lesen, und um genau 18.08 Uhr singen wir alle gemeinsam das Lied „Stille Nacht“. Jeder soll mitsingen können – egal, wo er gerade ist. Wer mag, kann sich in das Projekt per „Zoom“ zuschalten.

Aufmunterung in der Corona-Weihnacht

Die beiden großen Kirchen in Leipzig haben diese ökumenische Aktion #achtzehn8 – Leipzig singt Stille Nacht“ initiiert. Sie ist zugleich der Höhepunkt des virtuellen Adventskalenders, den die LVZ medial unterstützt hat. Leipzigs evangelischer Superintendent Sebastian Feydt und der katholische Propst Gregor Giele rufen alle Leipziger auf, mitzumachen. „ Weihnachten kommt und wir feiern dieses Fest auch 2020, trotz allem“, sagt Feydt. Giele ergänzt: „In einer schwierigen Zeit mit Kontaktbeschränkungen und Abstandsregeln wollen wir nicht in Trübsal versinken, sondern auf das Licht sehen, das Weihnachten in die Welt kommt.“ Feydt: „Ganz gleich wo Sie gerade sind. Ob zu Hause am Weihnachtsbaum, oder auf dem Balkon, auf der Straße, im Dienst. Halten Sie einen Moment inne! Halten Sie Abstand, ja! Aber bleiben Sie nicht bei sich stehen! Wir sind gemeinsam viele, die wir auch in dieser schwierigen Zeit einander beistehen und uns helfen. Punkt 18.08 Uhr.“

Alle sollen den 200 Jahre alte Coral singen

Entstanden ist der Weihnachtschoral vor fast genau 200 Jahren in Österreich, in Oberndorf, einem kleinen Ort im Salzburger Land. Den Text hat der junge Priester Joseph Mohr verfasst, die Melodie der Lehrer und Organist Franz-Xaver Gruber. 1818 kam es in der Oberndorfer Kirche zur Uraufführung. Danach trat es rasch seinen Rundlauf um die Welt an. In Leipzig soll es 1830 erstmals in einem Weihnachtskonzert erklungen sein.

Von thl/OM