Regionalbus Leipzig GmbH setzt Schulbuslinien wegen Corona außer Kraft

Landkreis Leipzig

Die Corona-Krise durchkreuzt auch die üblichen Fahrpläne der Regionalbus Leipzig GmbH. Auf Grund der Einstellung des Schulbetriebes sowie der Umstellung der Kitas auf Notbetrieb passt das regionale Busunternehmen mit Sitz in Deuben seine Dienstleistungen an. Ab Montag, 23. März, setzt das Unternehmen auf allen Buslinien den Ferienfahrplan in Kraft – mit einem deutlich reduzierten Angebot.

„Damit fallen die schulzeitabhängigen Fahrten zum größten Teil weg“, erklärt Thomas Fröhner, Pressesprecher des kreiseigenen ÖPNV-Dienstleisters. „Einrichtungen, die eine Notbetreuung für Kinder anbieten, werden auf Basis eines gesonderten Fahrplanes durch das Unternehmen bedient“, heißt es weiter. Die jeweils aktuellen Fahrpläne veröffentlicht das Verkehrsunternehmen auf seiner Internetseite.

Busfahrer verkaufen keine Tickets mehr

Auch der Ticketverkauf beim Busfahrer wird eingestellt. Um das Personal vor einer Ansteckung zu schützen, werden Fahrgäste gebeten, durch die hinteren Türen ein- und auszusteigen. Das sei eine Vorsichtsmaßnahme, um die Gesundheit der Fahrer nicht unnötig zu gefährden. Diese Maßnahme soll vorerst bis zum Ende der Osterferien am 19. April gelten.

Ticketkauf per App empfohlen

Die Fahrgäste werden zudem gebeten, zum Ticketkauf zum Beispiel die Handy-App easy.GO oder die Ticketautomaten an den Bahnstationen zu nutzen. Denn, so Thomas Fröhner, die Tarif- und Beförderungsbestimmungen würden weiterhin gelten. „Gegebenenfalls kann es für die Fahrgäste auch sinnvoll sein, auf Dauerfahrausweise oder das Abo-Angebot auszuweichen.“

Besonderes Augenmerk werde auch auf die Sauberkeit in den Omnibussen gelegt, versichern die Regionalbus-Verantwortlichen. Insbesondere würden Handläufe und Halteeinrichtungen verstärkt gereinigt.

Corona bremst Saisonverkehre in Muldental und Neuseenland aus

Konsequenzen hat das aktuelle Infektionsgeschehen auch für nächsten ÖPNV-Projekte des Landkreises. So wurde die für den 4. April geplante Inbetriebnahme der Saisonverkehre sowohl im Muldental als auch im südlichen Leipziger Neuseenland bis auf weiteres ausgesetzt.

Von Simone Prenzel