Reizvoll, aber kaum berührend: „Endivien“ in der Schaubühne Lindenfels

Die Endivie ist ein Kopfsalat und als solcher vor allem im Spätsommer sehr verbreitet. In der Schaubühne steht er gleichwohl auch an regenkalten Herbstabenden noch auf der Karte. Oder besser gesagt: dem Theaterspielplan. „ Endivien. Plotpoints of Life“ heißt die neue Produktion der Compagnie Erweiterte Zugeständnisse Leipzig/ Wien, die am Donnerstag im Ballsaal Premiere hatte.

Es ist ein Theater fast ohne Berührungen, was da unter der Regie von Friederike Köpf und Olav Amende entstanden ist. Ein Stück auf Abstand, vorgeschrieben von den Bestimmungen einer Corona-Wirklichkeit, die auf ihre Art so effektiv wie ein Zensor in die Bühnenkunst eingreift und sie nach den jeweiligen Maßgaben formt. Für ein Ensemblestück wird das schnell zum Dilemma. Selbst dann, wenn es wie hier den Angriff nach vorn wagt, also Vereinzelung und Vereinsamung thematisiert.

Namenlose auf Spielinseln

In „ Endivien“ verteilen sich dafür vier Schauspielerinnen und drei Schauspieler in der Bühnenweite. Als „das alte Kind“ oder „die Tigerin“, als „der Unbehauste“ oder „der alte Mann“ apostrophiert, sind sie allesamt namenlose Typen. Erst lange allein auf ihren Spielinseln, dann mental verklumpt zu einem Kollektiv, das sich eine Gemeinschaft mit Sicherheitsabstand zur auch künstlerischen Utopie schönredet – und schließlich wieder auseinander treibt, zurück in die Einsamkeit. Oder ein fadenscheiniges Liebesglück fadenscheiniger Nähe.

Was momentan unsere westliche Selbstgewissheit erschüttert, ist im Prinzip ja nichts als die banale Wahrheit, dass das Leben oft anders läuft als geplant. Dass die individuelle Existenz ebenso wie die Existenzgrundlagen der Gesellschaft nicht der Dramaturgie eines Standarddrehbuchs nachfolgt. Ein Virus erteilt eine Lektion. Und an der hat verständlicherweise auch das Theater gehörig zu kauen.

Das Stück treibt ins Leere

Das sieht man bei „ Endivien“ sehr gut. Ein Stück, das in mal pittoresken, mal absurden, mal tragikomischen Handlungen ins Leere treibt. Salatköpfe werden geschnippelt und einander verfüttert, scheppernde Eimer hin und her getragen, Sinnreiches von Roger Willemsen über Jenny Erpenbeck ebenso geboten wie Becketts sprödschöne Poesie der Sinnlosigkeit. Das Kino (Dogma, Kubrick, Weltuntergang à la Lars von Trier) wird mal verschlüsselter, mal konkreter zitiert und anfixiert.

Reizvolle Ansatzpunkte, und doch bleibt das Stück kaum mehr als eine Kopfsalat-Angelegenheit. Wirkt zudem in seiner Gesamtheit wie ein Theater, das sich gerade sehr leid tut. Immerhin vermag es in Einzelszenen und wie zur Ehrenrettung darüber ab und an zu lachen. Dass die Inszenierung einem aber letztlich kaum nahe kommt, geschweige denn berührt, ist indes nicht die Schuld von Covid-19.

Von Steffen Georgi