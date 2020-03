Rotkäppchen erhöht in Corona-Zeiten Alkoholproduktion für Kliniken und Apotheken

Leipzig

In Sektlaune ist bei Rotkäppchen-Mumm trotz hervorragender Bilanz niemand. „Zum Glück sind bei unserer Tochterfirma in Italien, dem Prosecco-Hersteller Ruggeri, alle gesund“, kommt Rotkäppchen-Mumm-Geschäftsführer Christof Queisser im Gespräch mit der LVZ auf den für ihn, wie er sagt, wichtigsten Punkt. „Wir verfolgen die Entwicklung in der Region sehr genau und geben Hilfe, wo es nur geht.“ Wegen der Corona-Krise meldet sich der Chef des deutschen Sektmarktführers mit Sitz in Freyburg ( Sachsen-Anhalt) an diesem Dienstag per Telefon. Ursprünglich wollte Rotkäppchen-Mumm seine Bilanz-Pressekonferenz traditionell in Leipzig abhalten. Doch der Virus machte dem einen Strich durch die Rechnung.

Ruggeri produziere ohne Einschränkungen. Dank der guten wirtschaftlichen Vernetzung helfe Rotkäppchen bei der Logistik oder der Bereitstellung von Leergut, so Queisser weiter. Das Wichtigste sei aber, dass es den 34 Mitarbeiter bei Ruggeri gut gehe, wiederholte er. Denn das sei alles andere als normal. Ruggeri stellt Prosecco in der norditalienische Gemeinde Valdobbiadene her. Der Ort gehört zur Region Venetien, die neben Südtirol und der Lombardei besonders unter dem Virus leidet.

„Wir sind voll lieferfähig und exportieren auch“

Der Konzern sei international aufgestellt, deshalb stelle die Corona-Krise eine große Herausforderung dar. So beziehe man einen Großteil der Sektgrundweine, die an den deutschen Standorten – etwa in Freyburg an der Unstrut, in Hochheim am Main oder in Eltville am Rhein (beide Hessen) – verarbeitet werden, aus dem Ausland, insbesondere aus Frankreich und Italien. Die Verzögerungen bei der Lkw-Abfertigung an den Grenzen habe auch Rotkäppchen-Mumm getroffen. Generell laufe die Produktion aber an allen Standorten ohne Einschränkungen. „Wir sind voll lieferfähig und exportieren auch“, so Queisser, der seit sieben Jahren den Konzern leitet.

Nordbrand in Thüringen stellt Alkohol für Desinfektionsmittel her

In Corona-Zeiten helfe der Sektriese auch dabei, Engpässe zu bekämpfen. So wird in der Kornbrennerei Nordbrand im thüringischen Nordhausen, die seit 2007 zu Rotkäppchen gehört, reiner Alkohol als Grundstoff für dringend benötigtes Desinfektionsmittel produziert. In den vergangenen vier Wochen habe man die Herstellung und Auslieferung in Nordhausen deutlich hochgefahren. „Insgesamt haben wir in dieser Zeit 100000 Liter reinen Alkohol produziert“, so Queisser. Beliefert wurden Kliniken und Apotheken bundesweit.

Im Rückspiegel betrachtet steht Rotkäppchen erneut sehr solide da. In einem „guten Marktumfeld“ verkaufte das Traditionsunternehmen 310,4 Millionen Flaschen Sekt, Wein und Spirituosen - ein Plus von 11,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Vor allem Sekt der Marke Rotkäppchen habe einen Großteil zum Wachstum beigetragen.

Rotkäppchen-Mumm knackt erneut die Umsatzmilliarde

Der Umsatz stieg um 2,7 Prozent auf 1,114 Milliarden Euro. Damit knackte man zum zweiten Mal in der Unternehmensgeschichte die Umsatzmilliarde. Beim Gewinn hält sich Queisser wie gewohnt bedeckt. Nur so viel: Der sei ordentlich. Die Zahl der Mitarbeiter ist auf 952 gewachsen.

Der deutsche Sektmarkt sei 2019 um etwa ein halbes Prozent gewachsen, so Queisser weiter. Die Freyburger haben ihre dominante Position behaupten können. Der Marktanteil 2019 schrumpfte leicht auf 51,6 Prozent. 2018 waren es noch 53,9 Prozent und im Jahr davor 55,2 Prozent. Das Unternehmen beruft sich dabei auf Zahlen des Marktforschungsinstituts IRI für den Lebensmitteleinzelhandel.

Einen Ausblick auf das laufende Jahr wollte der Unternehmenschef nicht geben. Die aktuellen Unsicherheiten seien zu groß. Generell blicke man aber verhalten optimistisch auf die nächsten Wochen.

Von Andreas Dunte