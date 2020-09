Leipzig

Rudolf Buchbinder lächelt verschmitzt. Nein, er hätte auch im Jubiläumsjahr, wäre dieses neuartige Corona-Virus nicht dazwischengekommen, nicht mehr Beethoven gespielt als sonst. Das kann nur jemand von sich behaupten, der das Gesamtwerk des Wiener Meisters noch während eines nächtlichen Spaziergangs vorzutragen im Stande wäre. Was auf Routine schließen ließe, zeugt von ein Leben lang gewachsener Beethoven-Expertise.

Rudolf Buchbinders wegweisendes Diabelli-Projekt auf zwei CDs. Quelle: DG

Gäbe es im Guinness-Buch einen Eintrag für die meisten zyklischen Aufführungen sämtlicher Beethoven-Klaviersonaten, ginge dieser Rekord an Rudolf Buchbinder. Über 50 Mal hat der 73-jährige Österreicher diesen 32 Werke umspannenden Klavierkosmos durchmessen und damit die Maßstäbe immer wieder neu verschoben. Mehr als 400 Mal hat er die Appassionata im Konzert gespielt. Und auch die Klavierkonzerte interpretiert seit über 50 Jahren – darunter zuletzt und bald auf CD nachzuhören das C-Dur-Konzert mit dem Gewandhausorchester unter Andris Nelsons.

Musikverleger-Walzer

Doch Buchbinder, mit dem Österreichern eigenen Sinn für Humor ausgestattet, ist viel zu umtriebig, um sich mit seiner weithin anerkannten Führungsrolle als Beethoven-Interpret zufriedenzugeben. Zum Jubiläumsjahr steht deswegen nicht nur Musik vom, sondern auch über den Wiener Meister auf dem Programm: Ausgangspunkt des „ Diabelli Project“ ist der epochale Variationszyklus des späten Beethoven. 33 sich fast über eine Stunde erstreckende Veränderungen hat Beethoven über einen zunächst recht harmlosen Walzer des Wiener Musikverlegers Anton Diabelli ersonnen.

Sein Opus 120, gleichberechtigt neben Bachs Goldberg-Variationen zu den Meilensteinen der Musikgeschichte zählend, wäre allerdings ohne die Initialidee des geschäftstüchtigen Herrn Diabelli nie entstanden. Der lud nämlich die Komponisten seiner Zeit dazu ein, ihm jeweils eine Variation über einen von ihm vorgegebenen Schusterfleck zu schreiben, um die insgesamt 50 Beiträge unter dem Titel „Vaterländischer Künstlerverein“ zu einem Sammelband zu schnüren.

„Alles, was Beethoven erlebt und geschrieben hat“

Das Verzeichnis der beteiligten Tonsetzer liest sich wie die Nomenklatura zeitgenössischer Kompositionskunst: Carl Czerny steht da neben Franz Schubert, Johann Nepomuk Hummel neben Ignaz Moscheles, selbst der blutjunge Liszt hat sein Scherflein beigetragen. Beethoven freilich wollte sich nicht einreihen. Bei der Ehre gepackt, und ums den Kollegen zu zeigen, komponierte er spornstreichs seinen eigenen Variationszyklus, nach Hans von Bülows Bonmot der „Mikrokosmos des Beethovenschen Genius, ja sogar ein Abbild der ganzen Tonwelt“. Das kann ehrfürchtig machen. Für Buchbinder steht aber fest, dass der Meister den Zyklus nur für sich selbst geschrieben hat, als Reflektion auf das eigene, lange Komponistenleben: „Alles, was Beethoven erlebt und geschrieben hat, ist darin als Konzentrat enthalten.“

Das soll nach Buchbinder nicht den Blick darauf verstellen, dass unter den 50 heute vergessenen Walzer-Variationen der anderen Komponisten auch Preziösen wie die von Franz Schubert verborgen liegen. Dessen Beigabe, ein fragiles c-moll-Mirakel von nur zwei Minuten, hebt sich wohltuend ab vom Virtuositätsgehabe der Kollegen.

Der Pianist als Verleger

Folglich war Buchbinder der erste Pianist überhaupt, der neben dem Beethovenschen Diabelli-Zyklus auch den „Vaterländischen Küntlerverein“ vollständig auf Platte bannte (was aber auch schon geraume Zeit zurückliegt.)

Zum Jubeljahr kam dem Österreicher die Idee, die Entstehungsumstände der Diabelli-Variationen zum Anlass zu nehmen, um selbst in die Rolle des Musikverlegers zu schlüpfen. 10 Komponisten und eine Komponistin bat er , ihm Extra-Variationen für einen Supplementband zu schreiben. Alle waren hellauf begeistert vom „ Diabelli Project“, angefangen von Lera Auerbach über Neoklassiker Max Richter bis hin zu Jörg Widmann, der dem Gewandhauspublikum als letzter Composer in Residence noch bestens in Erinnerung sein dürfte.

Mal tiefsinnig, mal verspielt, mal überbordend-ausufernd, mal aphoristisch verknappt kommen die Walzer-Variationen daher – dabei immer unterhaltsam, und damit nicht der schlechteste Beitrag zu einem Beethoven-Jubiläum, das weitgehend ausfallen musste.

Von Werner Kopfmüller