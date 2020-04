SSG-Chef Berger: Kommunen drohen dramatische Steuereinbrüche

Landkreis Leipzig/Grimma

Nicht nur die Privatwirtschaft, auch Kommunen sind durch die Coronakrise massiv bedroht. In den vergangenen Jahren sei es zahlreichen Rathäusern durch konsequente Sparbemühungen gelungen, Schulden abzubauen. „Doch nun brechen uns massiv die Einnahmen weg“, warnt Matthias Berger, Kreisvorsitzender im Sächsischen Städte- und Gemeindetages (SSG). Als Oberbürgermeister der Stadt Grimma könnte Berger eigentlich stolz sein, über einen beschlossenen Haushalt mit ehrgeizigen Vorhaben für neue Kitas, Schulen oder Gerätehäuser zu verfügen. Doch Corona durchkreuzt alle Pläne.

Grimma rechnet mit vier Millionen Euro weniger Gewerbesteuer

Das Szenario ist düster: Gigantisch dürften laut Berger die Einnahmen bei der Gewerbesteuer sinken. Im Vorjahr hatte Grimma noch zehn Millionen Euro eingenommen, dieses Jahr waren acht kalkuliert. Bereits 40 Unternehmen haben angekündigt, ihre Steuervorauszahlung zu reduzieren. Weitere 20 baten um Stundung, berichtet Kämmerin Grit Naujoks. Alles in allem erwartet sie Rückgänge von rund vier Millionen Euro.

Zwei weitere Säulen – Einkommens- und Umsatzsteuer – dürften ebenfalls wegbrechen, fürchtet Berger. „Wenn Leute ihre Jobs verlieren oder in Kurzarbeit müssen, schlägt sich das auch auf die kommunalen Kassen nieder“, verdeutlicht der Stadtchef. Grimma hat sich auch hier bereits von den Planzahlen verabschiedet. „Bei der Einkommensteuer werden uns zehn Prozent und damit wohl 800 000 Euro fehlen.“ Der Lockdown der Wirtschaft führe zudem zu weniger Umsatzsteuer. „Hier fürchten wir einen Einbruch von 30 Prozent, was noch mal ein Minus von 650 000 Euro bedeutet.“

Eintritts- und Bußgelder bleiben aus

Ernüchterung ist auch in anderen Bereichen angesagt. Viele städtische Einrichtungen, in denen sonst wenigstens einige Euro eingenommen werden, sind geschlossen. Die städtische Schwimmhalle, das Museum Göschenhaus, aber auch Turnhallen oder Dorfgemeinschaftshäuser – hinter allen Posten steht derzeit eine Null. Auch Bußgelder bleiben aus, was sonst jährlich etwa 180 000 Euro in die Kasse spült. „Die Mitarbeiter des Ordnungsamts sind vollauf damit beschäftigt, die Einhaltung der Corona-Regeln zu kontrollieren“, begründet Berger. „Da ist keine Zeit, noch Knöllchen zu verteilen, was im Übrigen auch nicht angebracht wäre.“ Unterm Strich erwartet die Kommune auch bei Eintritts- und Bußgeldern sowie Mieten fehlende Erträge von rund 300 000 Euro.

Berger würde sich für Erzieher die Möglichkeit von Kurzarbeit wünschen

Berger ist sich sicher – und das auch nach mehreren Telefonaten mit besorgten Amtskollegen: „Noch ist das Ausmaß der Krise für die Kommunen nur zu erahnen.“ Sorgen machen ihm aktuell die Kita-Kosten. „240 unserer 450 städtischen Angestellten sind Erzieher. Dass angesichts der immensen Personalkosten gerade hier keine Kurzarbeit greift, versteht kein Mensch. Alle anderen Bereiche könnte ich nach dem neu ausgehandelten Tarifvertrag in Kurzarbeit schicken, nur ausgerecht Erzieher nicht, die auf Grund der Kita-Schließung zum Däumchendrehen verdammt sind.“ Sachsen sei – bei allem Verständnis für die Belange der Eltern - bei der Übernahme der Kita-Beiträge auch übers Ziel hinausgeschossen. „Hier ist eine Erwartungshaltung geweckt worden, die der Freistaat auf Dauer gar nicht erfüllen kann.“ Dass zum Beispiel auch Eltern, die die Notbetreuung nutzen, von den Gebühren befreit sind, sei ihm unverständlich.

Kommunen können so manche Investition vergessen

Auf lange Sicht müssten sich Kommunen wohl von zahlreichen Investitionen verabschieden. „Normalerweise bauen wir alle paar Jahre eine neue Kita oder ein neues Feuerwehrhaus. Das können wir durch Corona alles vergessen. Der Haushalt ist das Papier nicht wert, auf dem er steht.“ Berger fordert dringend, auch für Kommunen einen Schutzschirm aufzuspannen. „ Kommunen sind das Fundament, auf dem alles fußt. Kitas, Schulen, Feuerwehr – ohne uns geht hier überall das Licht aus.“ Städte und Gemeinden seien – um im Corona-Jargon zu bleiben – systemrelevant, betont Berger, und bräuchten dringend Signale von Bund und Land, dass ihre Hilferufe erhört werden.

Von Simone Prenzel