In Sachsen darf das sogenannte 2G-Bändchen im Handel nun doch zum Einsatz kommen. Leipzigs OBM Burkhard Jung zeigt sich erleichtert. Das Modell soll nun auf die gesamte Stadt ausgeweitet werden – losgehen könnte es schon in wenigen Tagen.

Wie im All Inclusive Hotel: Die Höfe am Brühl bieten bereits das Einkaufen mit Bändchen an – der Impfnachweis muss nur einmal vorgezeigt werden. Quelle: André Kempner