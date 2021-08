Leipzig

Sachsen hat eine neue Corona-Schutzverordnung – und sie setzt mehr als je zuvor auf Lockerungen statt Schließungen. Grundsätzlich sollen alle Angebote wie Restaurants, Freizeit- und Kulturstätten oder Geschäfte geöffnet bleiben, sagte Sachsens Sozialministerin Petra Köpping (SPD) bei der Vorstellung der neuen Regeln. Allerdings sind in einigen Bereichen weiterhin Hygienekonzepte notwendig.

Außerdem gilt jetzt ein Vier-Stufen-Modell, das strengere Maßnahmen definiert. Demnach drohen Einschränkungen vor allem für Ungeimpfte, wenn die Kliniken besonders viele Covid-Patientinnen und -patienten versorgen müssen. Die Verordnung gilt vom 26. August bis voraussichtlich bis zum 22. September 2021.

Die Corona-Regeln und das Stufen-Modell erklärt

Generell wird weiterhin ein Mindestabstand von 1,5 Metern sowie eine Maskenpflicht unter freiem Himmel empfohlen. Bleibt die Inzidenz in einem Landkreis konstant unter 10, gilt die Maskenpflicht nur noch im ÖPNV und bei körpernahen Dienstleistungen. In Geschäften entfällt sie, wenn der Mindestabstand eingehalten werden kann.

Inzidenz unter 10

Großveranstaltungen können stattfinden, wenn

die Kontakte erfasst werden

Gäste geimpft, genesen oder negativ getestet sind

ein Hygienekonzept vorliegt

Gäste eine medizinische Maske tragen – Ausnahme ist der eigene Platz

Einschränkungen ab einer Inzidenz von 10

Die Maskenpflicht gilt wieder in Geschäften. Ansonsten ändert sich nichts.

Verschärfungen ab einer Inzidenz von 35

Bleibt die Inzidenz in einem Kreis fünf Tage am Stück über 35, gilt die 3G-Regel und die Pflicht zur Kontakterfassung in folgenden Bereichen:

Innengastronomie

Kultur- und Freizeitveranstaltungen in Innenräumen

körpernahe Dienstleistungen und Prostitution

Sport im Innenbereich sowie Hallenbädern und Saunen

Diskos, Clubs und Bars im Innenbereich

Beherbergung

Das bedeutet: Dort müssen Gäste nachweisen, dass sie vollständig geimpft, genesen oder negativ getestet sind. Ausnahmen gelten, wenn die Besuche medizinisch notwendig sind (Sport, Bäder, körpernahe Dienstleistungen) sowie bei der Vermietung von Ferienwohnungen und auf Campingplätzen.

Außerdem ändern sich die Vorgaben für Großveranstaltungen:

im Innenbereich dürfen maximal 5000 Gäste zeitgleich anwesend sein und die Auslastung darf bei maximal 50 Prozent liegen – außer die Zugangsbedingung ist der Nachweis der Impfung, der Genesung oder eines negativen PCR-Tests

Außenbereiche dürfen voll ausgelastet werden, wenn die 3G-Regel greift

sowohl Indoor als auch Outdoor dürfen bei Events nicht mehr als 25.000 Gäste zeitgleich anwesend sein

Die Belegung der Klinikbetten spielt künftig eine noch größere Rolle.

Vorwarnstufe

Die Vorwarnstufe ist erreicht, wenn sachsenweit fünf Tage in Folge die Zahl der Covid-Patientinnen und -Patienten auf Normalstationen auf mindestens 650 oder auf Intensivstationen auf 180 steigt. Dann gibt es zusätzlich zu den Regeln ab der Inzidenzschwelle von 35 auch Kontaktbeschränkungen. Im öffentlichen Raum wie im Privaten dürfen sich maximal zehn Menschen treffen – unabhängig der Hausstände. Geimpfte, Genesene und Kinder unter 14 zählen nicht mit.

Überlastungsstufe

Die Überlastungsstufe tritt ein, wenn noch mehr Covid-Erkrankte in Kliniken behandelt werden müssen – nämlich 1300 auf Normal- oder 420 auf Intensivstationen. Dann wird für die Bereiche, in denen bislang die 3G-Regel gilt, auf die 2G-Regel umgestellt. Das bedeutet: Für Restaurantbesuche, Kino und Co. sowie Großveranstaltungen müssen Gäste geimpft oder genesen sein – ein negativer Test reicht nicht aus. Die Kontakterfassung ist weiterhin Pflicht.

Auch die Kontaktbeschränkungen werden weiter verschärft. In der Überlastungsstufe dürfen sich Hausstände nur mit einer weiteren Person treffen. Geimpfte, Genesene und Kinder unter 14 Jahren zählen auch hier nicht mit.

