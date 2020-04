Sachsen hat schon 123 Millionen Euro Darlehen ausgereicht – Verdi fordert Zuschüsse

Leipzig

Das Landesprogramm „ Sachsen hilft sofort“ wirkt. Das meint die sächsische CDU-Fraktion. Bislang seien 3658 Anträge auf das Soforthilfe-Darlehen mit einem Volumen von 123,4 Millionen Euro bewilligt worden. Gedacht ist das Programm für Kleinstunternehmer, Solo-Selbstständige und Angehörige der Freien Berufe, die das zinslose Darlehen bei der Sächsischen Aufbaubank (SAB) beantragen können.

SAB zahlt Darlehen direkt an Unternehmen aus

Das ifo-Institut in Dresden hatte die Corona-Hilfsprogramme der einzelnen Länder untersucht und einen Förderdschungel ausgemacht (die LVZ berichtete). Zudem kritisierten die Experten, dass Sachsen ausschließlich Darlehen gewährt – anders als berichtet, werden diese aber nicht über die Hausbank ausgereicht, sondern von der SAB direkt an die Unternehmen im Freistaat gezahlt.

Die meisten anderen Bundesländer helfen mit Zuschüssen, so ifo-Vize Joachim Ragnitz. Das sei der richtige Weg. Wie es heißt, will die sächsische Landesregierung bis Ostern ein verbessertes Hilfsprogramm vorlegen.

Verdi fordert Zuschüsse für in Not geratene Selbstständige

Auch die Gewerkschaft Verdi kritisiert den „Hilfedschungel“. Es sei gut, dass Bund und Länder in der schwierigen Situation helfen. Momentan seien Menschen, die um ihre „nackte berufliche Existenz kämpfen“ aber überfordert, meint Ines Kuche, stellvertretende Verdi-Landesleiterin für Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Angebracht wäre aus ihrer Sicht eine Vereinfachung der Programme. „Unkomplizierte Hilfen, die auch danach nicht zu einer bürokratischen Belastung für den Einzelnen und den Staat werden, sind dringend geboten“, so die Gewerkschafterin. „Jetzt wird einfach für viele das Geld richtig knapp.“

Kuche : „Viele scheuen eine Kreditbelastung“

Vielen Selbständigen falle es ausgesprochen schwer, eine Kreditbelastung einzugehen, „zumal nicht abzusehen ist, wann die eigenen Geschäfte wieder laufen“. Eine Soforthilfe als Zuschuss wäre aus ihrer Sicht die beste Lösung.

„Meine Botschaft an die Landesregierung in Dresden: Die beste Hilfe ist eine nicht rückzahlbare Soforthilfe – vielleicht als Unternehmergehalt, auch gern an die Pfändungsfreigrenze angelehnt.“

Von Andreas Dunte