Sachsen plant verschärfte Polizeikontrollen

Um die strengen Restriktionen im Zuge der Corona-Krise durchzusetzen, verstärkt Sachsen die polizeiliche Präsenz rund um die Osterfeiertage. Innenminister Roland Wöller ( CDU) kündigte am Mittwoch in Dresden sowohl mehr Verkehrs- als auch allgemeine Kontrollen an. „Bitte halten Sie sich im Interesse Ihrer eigenen Gesundheit und der Gesundheit anderer an die Regeln“, appellierte Wöller.

Besonders Parks und Naherholungsgebiete sollen angesichts des frühlingshaften Wetters großflächig beobachtet werden. Dabei würden die Ordnungskräfte und die Polizeibeamten in Leipzig, Dresden und Chemnitz an allen Tagen mit je drei Zügen der Bereitschaftspolizei verstärkt. Zwickau erhalte zwei Züge. „Wir brauchen die Disziplin“, so der Innenminister. „Wir müssen uns jetzt noch einmal an die Regeln halten.“ Umso eher werde es möglich sein, über Lockerungen zu sprechen. Dabei setzten die Ordnungskräfte und Beamten auf Augenmaß und auf die Einsicht der Bürger.

Wöller stellte gleichzeitig eine neue Bilanz vor: Für den vergangenen Dienstag sei die Zahl der Straftaten gegen das Coronainfektionsgesetz um 14 auf 71 gestiegen, die Zahl der Ordnungswidrigkeiten um 47 auf 93.

Zahl der Ordnungswidrigkeiten steigt

Beispielsweise folgten in Leipzig-Connewitz zehn Personen nicht einer Anweisung des Ordnungsamtes auf Feststellung der Personalien. Erst das Eintreffen der Polizei habe dann zu einem Umdenken geführt. In Dresden lud ein Reichsbürger zu einer Diskussionsrunde auf dem Altmarkt ein. Auch hier erstattete die Polizei Anzeige gegen sieben Personen.

Die Städte Leipzig und Markkleeberg appellierten an alle Einwohnerinnen und Einwohner eindringlich, Osterspaziergänge den geltenden Corona-Regelungen anzupassen. Bewegung an der Luft sei ausdrücklich erlaubt und erwünscht, aber auch an Ostern gelte: „Menschenansammlungen vermeiden, Abstand halten.“

