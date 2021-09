Leipzig/Dresden

Bisher war es bundesweit Konsens: Wird ein Arbeitnehmer in Quarantäne geschickt, gibt es Ausgleichszahlungen für den Arbeitgeber. Schließlich handelt es sich bei einer Pandemie um eine höhere Gewalt – die wenigsten Begegnungen mit Infizierten finden absichtlich statt. Doch dieser gemeinsame Nenner gerät ins Wanken. Zuletzt hieß es etwa aus Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz: Da inzwischen jeder die Möglichkeit gehabt habe, sich impfen zu lassen, sei es nicht mehr notwendig, für Ungeimpfte den Ausgleich zu zahlen. Kurzum: Wer sich nicht impfen lassen möchte und dann in Quarantäne geschickt wird, kann nicht die finanzielle Solidarität aller einfordern.

Der Freistaat Sachsen könnte sich dieser Vorgehensweise womöglich schon bald anschließen: Wie aus dem Sozialministerium in Dresden am Mittwoch verlautete, werde geprüft, für ungeimpfte Personen im Quarantänefall künftig keinen Ausgleich zu leisten. Ein Sprecher des Ministeriums bezog sich in seinen Ausführungen auf das Infektionsschutzgesetz: Dieses sieht bereits vor, dass eine Entschädigung für Menschen entfällt, bei denen die Quarantäne durch eine Impfung hätte verhindert werden können.

Inzwischen gibt es genug Impfstoff

Doch warum geht der Freistaat den Schritt erst jetzt? Wie das Ministerium von Sozialministerin Petra Köpping (SPD) betonte, habe es bis vor Kurzem an einer flächendeckenden Verfügbarkeit der Impfstoffe gemangelt. Inzwischen haben sich die Vorzeichen allerdings geändert: Die Impfquoten stagnieren seit geraumer Zeit, die Vakzine finden nicht genügend Abnehmer.

Bisher zahlt der Freistaat für all jene eine Kompensation, deren Arbeitgeber einen Antrag auf Entschädigung gestellt haben, weil mit der Quarantäne ein Verdienstausfall einhergehen würde. Grundlage ist Artikel 56 des Infektionsschutzgesetzes: Wer als „Ausscheider, Ansteckungsverdächtiger, Krankheitsverdächtiger oder als sonstiger Träger von Krankheitserregern“ nicht seiner beruflichen Tätigkeit nachgehen kann, hat demnach ein Anrecht auf Entschädigung.

Entschädigungen kosten Länder über 500 Millionen Euro

Bisher hat der Freistaat Sachsen etwa 25,1 Millionen Euro für die Entschädigungszahlungen ausgegeben, das geht aus Zahlen hervor, die das Sozialministerium dieser Zeitung vorgelegt hat. Im Jahr 2020 wurden demnach 9,9 Millionen Euro ausgezahlt, im Jahr 2021 waren es bis Ende August 15,2 Millionen Euro. Insgesamt mussten die Bundesländer mehr als 520 Millionen Euro aufwenden, Spitzenreiter ist mit Nordrhein-Westfalen das Bundesland mit den meisten Einwohnern – hier wurden 120 Millionen Euro bewilligt.

Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) begrüßte am Mittwoch ausdrücklich, dass Impfunwillige in einigen Ländern künftig keine Kompensationen mehr erwarten könnten. Er sehe nicht ein, „warum auf Dauer andere zahlen sollen, wenn sich jemand nicht für die kostenlose Impfung entscheidet, obwohl er könnte“, betonte Spahn. Schließlich handele es sich um das Geld der Steuerzahler.

Von Florian Reinke