Leipzig

Wie geht es in Sachen Corona für Sachsen weiter? Das Kabinett will am Donnerstagvormittag die nächsten Schritte vorstellen, wie der Regierungssprecher am Mittwoch mitteilte. Zuvor werden die Abgeordneten der Planung nach noch am Mittwochabend nach der Bund-Länder-Konferenz zusammenkommen – und die Beratungen über Eckpunkte der neuen Corona-Schutzverordnung bei Bedarf am Donnerstagmorgen fortsetzen. Der Beschluss ist für Freitag geplant.

Noch unklar ist, ob und welche Lockerungen bevorstehen. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hatte sich im Vorfeld der Beratungen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und den anderen Bundesländern zurückhaltend gezeigt. Lockerungen müssten maßvoll sein und dürften nicht ausarten, sagte Kretschmer bei einer Sondersitzung des Landtags am Mittwoch. Es gelte auch in den kommenden Wochen sehr diszipliniert zu bleiben, Grund zur Entwarnung gebe es nicht.

Im Gespräch waren unter anderem Lockerungen für Regionen, in denen die Sieben-Tage-Inzidenz unter bestimmte Schwellen sinkt. Auch über mögliche Teststrategien sollte beraten werden.

