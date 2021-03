Leipzig

Die neue Corona-Schutzverordnung in Sachsen sieht für die Menschen in vielen Lebensbereichen eine Testpflicht vor. Die strengen Testauflagen etwa für Geschäfte und Schulen sind Teil der Öffnungsstrategie der sächsischen Landesregierung. Aber auch für die eigene Sicherheit im Alltag ermöglicht der Freistaat seinen Bürgerinnen und Bürgern kostenlose Corona-Tests. Die LVZ beantwortet die wichtigsten Fragen zum Thema.

Wann muss ich einen Corona-Test vorlegen?

Laut sächsischer Corona-Schutzverordnung sind Arbeitgeber verpflichtet, ihren Beschäftigten am Arbeitsplatz ein Testangebot zu machen. Ebenso testen müssen sich Mitarbeiter mit direktem Kundenkontakt. Betroffen sind unter anderem Betriebe für körpernahe Dienstleistungen, Fahr-, Boots- und Flugschulen sowie Musikschulen und Musikpädagogen, die Einzelunterricht erteilen. Am Arbeitsplatz sind laut Sozialministerin Petra Köpping (SPD) die Arbeitgeber für die Corona-Tests selbst verantwortlich. An Sachsens Schulen wurde die Nachweispflicht vorerst verschoben – es gibt schlicht zu wenige Tests. Außerdem ist eine Testpflicht für Kundinnen und Kunden von Geschäften oder bei Restaurantbesuchen geplant.

Wo kann ich mich kostenlos testen lassen?

In den kreisfreien Städten und Landkreisen öffnen immer mehr Testzentren, in denen sich Bürgerinnen und Bürger kostenlos auf das Coronavirus testen lassen können. In den Landkreisen Nordsachsen und Leipzig werden solche Teststationen etwa von Rettungsdiensten und Gesundheitsämtern betrieben. Weiterhin bieten die Schwerpunktpraxen der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen, Hausarztpraxen und Fachärzte kostenlose Tests an. Apotheken können ebenfalls ihre Kunden ab sofort kostenlos testen, insofern die räumlichen und personellen Voraussetzungen der jeweiligen Apotheke dies zulassen.

Wo kann ich private Selbsttests kaufen?

Supermarktketten und Drogerien bieten mittlerweile Corona-Selbsttests in ihren Filialen zum Kauf an. Zu den Händlern gehören Aldi, Rossmann und dm. Die Nachfrage auf die Testkits ist jedoch so groß, dass sie in Leipzig bei Aldi am Sonnabend innerhalb weniger Minuten ausverkauft waren. Der Discounter hat bereits Nachschub angekündigt. Rossmann und dm hingegen wollen nun zum Ende dieser Woche die Tests in ihr Sortiment nehmen.

Wofür kann ich private Selbsttests gebrauchen?

Private Selbsttests gelten nicht als nachweisbares Ergebnis. Sie sollen nur im alltäglichen Gebrauch dazu dienen, eigene Risiken abzuschätzen. Das betonte Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) vergangene Woche. Wer einen zertifizierten Nachweis benötigt, erhält ihn an einer öffentlichen oder privaten Teststation.

Gilt die Testpflicht auch für Geimpfte?

Ja, sagt das Sozialministerium Sachsen auf eine Anfrage der LVZ. „Es gibt keine Sonderregelungen für Geimpfte. Auch diese Personen unterliegen der Testpflicht, da Geimpfte Überträger des Virus sein können.“ Auch wer schon geimpft ist, kommt in Zukunft um einen negativen Corona-Test nicht herum und muss diesen, wenn gefordert, vorweisen können.

Verfälscht die Corona-Impfung mein Testergebnis?

„Die Schutzimpfung gegen Covid-19 selbst kann keinen positiven Corona-Test (Antigen-Schnelltest oder PCR-Test) hervorrufen“, heißt es von Seiten der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA). Wer nach der Impfung ein positives Corona-Testergebnis erhalte, der hat sich wahrscheinlich kurz vor oder nach der Impfung mit dem Virus angesteckt. Der Impfstoff selbst könne keinen positiven Corona-Test verursachen. Eine weitere Möglichkeit, so die BZgA: Der Antigentest könnte falsch positiv sein. Das bedeutet, dass der Test fälschlicherweise ein positives Ergebnis anzeigt. Das sei selten, könne aber vorkommen.

Weitere Informationen zur Corona-Schutzimpfung finden Sie unter: www.infektionsschutz.de.

Von Max Hempel