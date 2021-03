Leipzig

Für Tobias Meiser (29) ist die neueste Corona-Schutzverordnung des Freistaates Sachsen, die ab 8. März gelten soll, ein bürgerfernes „Bürokratiemonster“. Wir sprachen mit dem Anwalt über die Probleme. Für die renommierte Leipziger Kanzlei Füßer & Kollegen betreute er schon viele „Corona-Fälle“.

Fast 30 Seiten mit zahllosen Regelungen – warum ist die neue Corona-Schutzverordnung so kompliziert?

Der Freistaat Sachsen hat da in der Tat ein Bürokratiemonster erschaffen. Wer einen Stufenplan erlässt, bei dem es vorwärts und rückwärts gibt, braucht dafür sicherlich eine hohe Regelungsdichte. Hier kommt aber noch dazu, dass viele kleine Zwischenschritte eingewoben sind, die unter verschiedenen Bedingungen eintreten können. Das sehe ich als größtes Problem des Entwurfs.

Weder Klarheit noch Verlässlichkeit erreicht

Welche Bedingungen sind das?

Mal hängen die Lockerungen von einem Inzidenzwert in ganz Sachsen ab, mal von den Werten vor Ort, mal geht es zusätzlich um ein Datum und schließlich auch noch um die Belegung der Krankenhausbetten – und dann die ganze Treppe wieder zurück, falls die Inzidenzwerte irgendwo steigen. Der Vorteil eines Stufenplans könnte sein, dass er Klarheit und Verlässlichkeit schafft, wann was gilt. Genau das gelingt dieser Verordnung überhaupt nicht. Denn viele Lockerungen wurden obendrein von den Entscheidungen der Großstädte und Landkreise vor Ort abhängig gemacht. Das wird zu neuen Problemen führen.

Welche Lockerung in Sachsen hängt ausschließlich vom Datum ab?

Zum Beispiel der Wegfall nächtlicher Ausgangsbeschränkungen und des 15-Kilometer-Radiuses für Sport und Bewegung. Unter dem Vorbehalt der Inzidenzwerte stehen nur noch die allgemeinen Ausgangsbeschränkungen. Wenn der Wert in einem Kreis an drei aufeinanderfolgenden Tagen über 100 liegt, greifen diese Beschränkungen wieder und entfallen erneut, wenn der Inzidenzwert von 100 an drei aufeinanderfolgenden Tagen unterschritten wird. Daneben werden ab Montag die Kontaktbeschränkungen gelockert. Private Treffen sind nun mit fünf Personen aus maximal zwei Haushalten gestattet. Dies ist nicht an eine Inzidenz gekoppelt.

Jeden Tag drei unterschiedliche Inzidenzwerte

Eindeutig festgelegt wurde zumindest, welche Zahlen bei den Inzidenzwerten gelten: die vom RKI.

Der Entwurf der Verordnung regelt, dass für das Erreichen der „Lockerungsstufen“ der Lagebericht vom Robert-Koch-Institut (RKI) maßgeblich ist. Jedoch werden seit Monaten die Bürger durch unterschiedliche Angaben verunsichert. Am Freitag gab es wieder drei Inzidenzwerte für Leipzig: eine Zahl von der Stadt (54,2), eine Zahl vom Freistaat (41,6) und eine vom RKI (41,1). Das waren fast 15 Punkte Abstand. Bei einem Stufenplan brauchen die Leute kein Zahlenpotpourri, sondern Klarheit. Die Verantwortlichen sollten aufpassen, dass auf Impfchaos und Testchaos nicht noch ein Zahlenchaos folgt. Es sollten ab sofort einheitliche Zahlen gemeldet werden.

Ist es juristisch überhaupt zulässig, den Bürgern alle paar Wochen ein Bündel neuer Vorschriften aufzuerlegen – und für Verstöße dagegen empfindliche Strafen zu verhängen?

Rein rechtlich ist das grundsätzlich okay. Die Befristung der Verordnungen wird im Infektionsschutzgesetz ausdrücklich gefordert. Allerdings gibt es schon schwer zu denken, warum das immer so kurzfristig erfolgt. Seit einem Jahr haben wir in Sachsen die Situation, dass am Freitagabend oder erst gegen Mitternacht eine neue Corona-Schutzverordnung fertiggestellt wird, die dann ab Montagmorgen gelten soll. Den Einwohnern bleibt also nur das Wochenende, um sich durch die mitunter schwer verständlichen Paragrafen zu kämpfen. Am Anfang einer Pandemie ist alles neu. Da halte ich diese Kurzfristigkeit für akzeptabel. Nach einem ganzen Jahr sollte den Bürgern und Gewerbetreibenden mehr Planungssicherheit gegeben werden können.

Bürgerrecht auf verständliche Begründungen

Weshalb sind die Paragrafen mitunter schwer verständlich formuliert?

Das wird kein böser Wille sein, sondern folgt vor allem dem engen Zeitplan. Am Mittwochabend tagt die Bundesregierung mit den Ministerpräsidenten und legt die Eckwerte für Deutschland fest. Das Ergebnis brechen am Donnerstag die Ministerien auf eine neue Verordnung für ihr jeweiliges Bundesland herunter. Und diese Verordnung muss in erster Linie rechtssicher sein, da geht es weniger um schöne Formulierungen. Was Sachsen aber tun kann – und gerade bei einem komplizierten Stufenplan tun muss – ist mehr Aufklärung über die Inhalte der Verordnung zu leisten. Sobald diese ins Internet gestellt wird, könnte es dazu zum Beispiel Grafiken und FAQ-Listen geben. Daneben sollte man die nach dem Infektionsschutzgesetz verpflichtende Begründung die Regelungen verständlich aufbereiten. Jeder Bürger muss schnell erkennen können, was wo ab wann gilt.

Flut von Eilschutzverfahren bei Gerichten

Stichwort rechtssicher. Die Gerichte kommen kaum noch hinterher, wenn ständig neue Verordnungen gelten. Wird so der Rechtsstaat ausgehöhlt?

Der Rechtsstaat wird nicht ausgehöhlt, aber er kommt an seine Grenzen. Die Verwaltungsgerichte sehen sich wegen Corona mit einer Flut von Eilrechtsschutzverfahren konfrontiert. Bei der Folgenabschätzung im Eilverfahren wird zu stark darauf abgestellt, dass die Verordnung ja nur wenige Wochen gelten solle und der Grundrechtseingriff daher gering sei. Die Entscheidungen nehmen nicht genügend in den Blick, dass danach wahrscheinlich gleich wieder eine ganz ähnliche Verordnung folgt. Oft gibt es bereits im Eilverfahren Änderungen an der Verordnung, was wiederum das Eilverfahren in die Länge zieht. Das neue Hin und Her durch den Stufenplan führt ganz sicher nicht zur Entspannung bei den Gerichten.

Von Jens Rometsch