Ab Dienstag gilt die neue Corona-Schutzverordnung, die an vielen Orten in Sachsen medizinische Masken oder solche mit FFP2-Standard vorschreibt. Die Linken-Abgeordnete Susanne Schaper warnt vor Benachteiligung von sozial Schwachen. Ein Leipziger entschloss sich diese Woche 50 Masken an Bedürftige zu verschenken – und stieß auf riesige Resonanz.