Immer mehr Altenheime sind vom Coronavirus betroffen, die Zahl der Infizierten und Toten steigt ständig. Sachsens Pflegebranche schlägt Alarm und fordert mehr Schutzkleidung. Diese reiche nur noch fünf Tage bis 3 Wochen. Im Gesundheitsministerium zuckt man die Schultern. Ein Pflegewohnstift in Leipzig hilft sich selbst und näht. Zugleich kritisiert der Heimleiter, dass sich Angehörige nicht an das Besuchsverbot zu halten.

Die Älteren und Pflegebedürftigen sind in der Corona-Krise besonders gefährdet: Eine Pflegeheimbewohnerin in einem Seniorenstift hält sich in ihrem Bett an einem Haltegriff fest. Quelle: Foto: Angelika Warmuth/dpa