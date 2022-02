Sachsens Kultusminister Piwarz will an den Schulen nach den Winterferien weiter lockern. Wie sehen das Eltern, Schülerschaft und Gewerkschaft?

Lockerungen an Sachsens Schulen: Zwischen Erleichterung und Corona-Angst

