Leipzig

Als erstes Bundesland hat Sachsen beschlossen, wegen der anhaltend hohen Corona-Neuinfektionen erneut in einen Lockdown zu gehen. Wie im Frühjahr auch müssen viele Geschäfte für mehrere Wochen bis in den Januar ihre Türen schließen. Wie stellen sich die Leipziger Einzelhändler darauf ein? Die LVZ hat sich in den Geschäften umgehört.

„Die Kunden wollen stöbern und die Stoffe anfassen“

Ines Wangemann (59) betreibt die beiden Geschäfte Culton Ticket und den Modeladen Culton M im Peterssteinweg. Sie hofft darauf, weiterhin an der Tür verkaufen zu können. Quelle: André Kempner

„Das ist eine Katastrophe für uns“, sagt Ines Wangemann, die Geschäftsführerin von Culton Ticket und des Modegeschäfts Culton M. Schon seit Monaten brechen die Einnahmen der Ticketverkäufe weg. Der Modeladen lief aber gut, und jetzt würden eigentlich die einnahmestärksten Tage des Jahres anbrechen. „Bisher habe ich immer gedacht, wir stehen diese Zeit einfach durch. Aber es ist schlimm, dass uns gerade jetzt das Weihnachtsgeschäft fehlt“, bedauert Wangemann. Und für die Kunden, die sich jetzt eine Freude machen wollen, sei es auch nicht ideal. „Die Leute wollen im Laden stöbern und die Stoffe anfassen“. Einzelne Kleidungsstücke haben sie auf Anfrage sogar schon deutschlandweit verschickt. Einen richtigen Online-Shop gibt es noch nicht. Den will Wangemann im nächsten Jahr in Angriff nehmen. „Solange versuchen wir optimistisch zu bleiben, und vielleicht können wir weiterhin an der Tür verkaufen.“

„Die Leute nutzen die letzten Tage vor dem Lockdown“

Im Laden Fischtüte in Schleusig kann noch bis zum Sonnabend eingekauft werden. Dann gehen Denise Erdmann (46) und ihre Geschäftspartnerin in die Lockdown-Pause. Quelle: André Kempner

In Schleußig ist die Stimmung im Laden Fischtüte optimistisch. Andrea Fischer und Denise Erdmann – besser bekannt unter den Namen Frau Fischer und Knalltüte – haben seit der Ankündigung des Lockdowns viel zu tun. „Bis auf die Mittagszeit ist richtig viel los. Teilweise warten die Leute schon zur Ladenöffnung“, erzählt Erdmann. Im Geschäft gibt es Keramik, Deko- und Geschenkartikel aus Deutschland und von internationalen Produzenten, von Start-Ups entwickelte, nachhaltig und fair-trade produzierte Waren. Andrea Fischer fertigt selbst Ohrringe und näht Kleidungsstücke sowie Lampenschirme. „Viele Leute wollen jetzt ihre Weihnachtsgeschenke einkaufen und nutzen die letzten Tage bevor wir schließen. Es läuft momentan sehr gut“, erzählt die 46-Jährige erfreut. Im Lockdown selbst wollen sie keinen Online-Handel anbieten. „Die Leute kommen ja jetzt schon. Außerdem wollen wir aus Umweltgründen auf das Versenden verzichten“.

Ab Montag gibt’s Vinyl to go

Ralph Wünschiers (57) von Whispers Records auf der Karl-Liebknecht-Straße will ab Montag über Vinyl to go Schallplatten an der Ladentür verkaufen. Quelle: André Kempner

Nach dem Lockdown im Frühjahr habe sich die Lage für Whispers Records, dem Plattenladen auf der Karl-Liebknecht-Straße ganz gut entwickelt. „Im Sommer sind fast alle Konzerte und vor allem Festivals ausgefallen. Dafür haben wir wiederum mehr Platten verkauft“, berichtet Inhaber Ralph Wünschiers. Das Geschäft jetzt vor Weihnachten zu schließen sei hart, denn es sind die umsatzstärksten Wochen. „Die Leute können nicht mehr im Laden stöbern – und wir können sie nicht mehr beraten. Wir wollen aber einen Verkauf an der Haustür starten“, erklärt Wünschiers und hält lachend ein Verlängerungskabel für das EC-Kartenlesegerät in die Höhe. „Oder wir liefern die Platten im Stadtgebiet selbst aus“. Traurig sei Wünschiers dennoch, dass das Geschäft ohne Kunden bleiben wird. „Gerade nach den Weihnachtsfeiertagen ist es eine ganz besondere Atmosphäre im Laden.“

Der Musikladen hofft auf viele Online-Bestellungen

Der Musikladen Music and More in Markkleeberg stellt ab Montag auf den Online-Betrieb um. Für Mitarbeiterin Ines Kruppa (48) heißt das vor allem, die Bestellungen zu bearbeiten und zu versenden. Quelle: André Kempner

In Markkleeberg fühlt sich der Musikladen Music and more gut gerüstet für den bevorstehenden Lockdown. Das Geschäft hat schon lange einen Online-Shop. Und inzwischen auch festgestellt, dass die Kunden seit Beginn der Pandemie mehr darüber ordern. „Sie rüsten für ihr Home-Recording auf, kaufen Soundkarten, Mikrofone oder Lautsprecher“, berichtet Mitarbeiterin Ines Kruppa. Das Team erwartet jetzt einen kleinen Anstieg der Online-Bestellungen, der auch erstmal bewältigt werden müsse. „Die die sonst im Verkauf tätig sind, werden sicherlich den Versand unterstützen“, sagt Kruppa. Ein anderer Geschäftszweig, die Vermietung von Veranstaltungstechnik, liegt dagegen seit März brach. „Wir hoffen, dass zumindest der Verkauf in unserem Geschäft ab Januar wieder möglich sein wird“. Wann es mit den Veranstaltungen wieder weiter geht, kann momentan keiner sagen.

Von Kathleen Retzar