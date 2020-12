Ausschankverbot wegen Corona - Schluss mit Glühwein to go: So reagieren Leipzigs Gastronomen und Händler

Die Stadt macht Schluss mit dem Auf-die-Hand-Modell und untersagt den Verkauf von Spirituosen in den Abend- und Nachtstunden. Eine weitere Hiobsbotschaft für Leipzigs Spätis, Tankstellen und Restaurants.