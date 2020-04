Schön locker bleiben – der Weg aus der Krise wird ein weiter sein

Landkreis Leipzig

Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) sprach von einem „zerbrechlichen Zwischenerfolg“ als sie am Mittwochabend die Entwicklung in der Coronakrise bilanzierte. Ein Zwischenerfolg, der einige Lockerungen geltender Allgemeinverfügungen zulässt. „Viel Spielraum“ gebe es nicht, so die Kanzlerin. Weswegen ab kommender Woche zwar auch im Landkreis Leipzig wieder etwas mehr Leben in den öffentlichen Alltag kommt. Von der Normalität man aber weit entfernt bleibt.

Zum Thema:

Anzeige

Zwischen Thallwitz und Regis-Breitingen reagierten die Menschen am Donnerstag mit viel Verständnis auf die Veränderungen. Aber auch einer Sorge davor, dass sich das Blatt auch wieder wenden könnte.

Weitere LVZ+ Artikel

Das sagen die Einwohner

Olaf Beyer (59) aus Zweenfurth bei Borsdorf begrüßt die Lockerungen. Es sei aber notwendig, dass die Maßnahmen weiter überprüft und gegebenenfalls an neue Situationen angepasst würden. Beyer selbst ist Mitarbeiter im Kunst- und Museumsprojekt Zschadraß der Diakonie Kliniken. Da die Ausstellung wie alle Museen derzeit geschlossen ist, befindet er sich in Kurzarbeit. „Ich hoffe, dass es bald weiter geht. Wir haben viel vor. Viele Gruppen waren angemeldet.“ Eventuell könne im September an einem Wochenende eine Sonderöffnung stattfinden. Matthias Muschter (54), Fachpfleger für Psychiatrie aus Skoplau bei Colditz, findet gut, dass sich die Regierung zu gewissen Erleichterungen entschlossen hat. Er hofft, dass es dadurch nicht wieder zu einem exponentiellen Anstieg bei den Neuansteckungen kommt. „Wenn wir das schaffen, könnten dann vielleicht weitere Lockerungen folgen“, so sein Wunsch. Aufgrund der Corona-Krise und der deswegen vorzuhaltenden freien Betten sei auch seine Arbeit derzeit eingeschränkt.

Susann Klostermann (43) aus Borna meint: „Mir geht das alles zu langsam. Dass erstmal keine großen Konzerte, Festivals oder Fußballspiele stattfinden, kann ich ja nachvollziehen, aber dass die Gaststätten weiter geschlossen bleiben und die Kinos und Sportstätten, verstehe ich nicht. Und reisen können wir diesen Sommer wahrscheinlich auch vergessen. Ich freue mich schon auf den Tag, wenn das Leben endlich wieder in geordneten Bahnen verläuft.“ Und Gerd Maurer (56) sagt: „Für mich bleiben noch einige Fragen offen. Mein Vater wird im Mai 80 und eigentlich hatten wir eine große Familienfeier in einer Gaststätte geplant. Dürfen wir die nun durchführen oder nicht? Ehrlich gesagt, hatte ich mir insgesamt mehr Lockerungen versprochen. Aber zum Glück gibt es keine Maskenpflicht. Ich könnte mir nicht vorstellen, eine Maske aufzusetzen“, erklärt der Bornaer.

Zum Thema:

Das sagen die Einzelhändler

Ein Ergebnis der Exit-Strategien in Sachsen ist, dass kleinere Einzelhandelsgeschäfte – besondere Schutzmaßnahmen vorausgesetzt – wieder öffnen dürfen. Ute Finsterbusch vom Grimmaer Modegeschäft „Go In“ ist froh darüber. „Von unserer Geschäftsgröße her könnten wir die Einlassbeschränkungen gewährleisten. Und an den Schutzmaßnahmen mit Handschuhen, Mundschutze und Desinfektionsmittel sollte ein Neustart nicht scheitern. Um Kunden anzulocken werden wir uns ganz sicher etwas einfallen lassen, ich denke da an Neueröffnungsangebote. Unterstützung gibt es da auch vom Gewerbeverein in Grimma. Wir freuen uns auf die Kunden – und die auf uns, denn der Einzelhandel ist ein Geben und Nehmen.“ Carina Richter betreibt in Wurzen ein Geschäft für Second-Hand-Kleidung. „Was die Vorbereitung auf eine Lockerung der Ladenöffnungszeiten angeht, lasse ich es ganz einfach auf mich zukommen. Mein Geschäft ist mit 63 Quadratmetern groß genug, um einer nur begrenzten Zahl Kunden Zutritt zu gewähren. Aber ich muss auch sagen, dass ich aus der Krise gelernt habe. Denn ich habe mir einen Lieferservice aufgebaut, so dass ich nach Kundenwunsch Artikel fotografiert und bei Gefallen zu Hause anliefere. Das ist eine neue Geschäftserfahrung, die ich zukünftig beibehalten möchte.“

Das tägliche LVZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Leipzig täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

Das sagen die Gastronomen

Durchhalten bleibt das Motto bei den Gaststätten und Kneipen. Bei den meisten klingt das einfacher, als es ist. Karsten Jacob jedenfalls blickt mit Sorge in die Zukunft. Dass sein Restaurant, die Auszeit in Neukieritzsch, bis auf Weiteres geschlossen bleiben muss, sei natürlich hart, sagt Jacob. Als besonders problematisch betrachtet er die Regelungen für Großveranstaltungen. „Das ist alles sehr schwammig. Es ist für mich noch nicht ersichtlich, welche Veranstaltung das genau trifft.“ Der ganze Bereich der Eventgastronomie stehe somit auf wackligen Beinen. Aktuell rechnet der Gastronom damit, dass seine Auszeit wieder Mitte Mai öffnen kann. Das bestehende Verbot für Großveranstaltungen beschäftigt auch Bornas Oberbürgermeisterin Simone Luedtke: „Das trifft uns als Stadt sehr hart. Am letzten August-Wochenende waren Lutherlauf, die Lutherwanderung und das Bornaer Zwiebelfest geplant. Das werden wir nun wohl absagen müssen“, so Luedtke.

Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Mitlesende, die "Katze ist aus dem Sack". Das "Corona Kabinett" des Bundes und die... Gepostet von Simone Luedtke am Mittwoch, 15. April 2020

Dass sein Restaurant geschlossen bleiben muss, dafür hat Jacob dennoch Verständnis. „Es gibt aktuell einfach wichtigere Dinge, die zu regeln sind.“ Von Seiten der Politik werde derzeit vieles zur Bewältigung der Krise unternommen – auch in seinem Geschäftsbereich. „Die wirtschaftlichen Hilfen sind gut angelaufen und kamen schnell bei uns an.“ Er hoffe jetzt einfach, dass insbesondere für die von Schließungen betroffenen Gastronomen noch einmal Unterstützung komme. Bis dahin heiße es weiter auf die Zähne zu beißen.

Jutta Schiller hat durchaus Verständnis dafür, dass Gaststätten zunächst weiter geschlossen bleiben müssen. „Es geht nicht gleich von Null auf Hundert. Die Gesundheit hat Vorrang“, betont die Inhaberin des Restaurants Berghütte in Großsteinberg. Ihr ist klar, dass es kaum möglich ist, in einer Gaststätte den nötigen Abstand zu wahren. „Man kann sich dort nicht aus dem Weg gehen.“ Die Regierung mache ihre Sache „nicht verkehrt“, findet 67-Jährige, die das beliebte Lokal seit 1983 führt. Doch es sind auch für sie schwere Zeiten, selbst wenn über Ostern dank vieler Stammgäste der Abholdienst ein gutes Geschäft bescherte. Jutta Schiller hofft deshalb, dass ab Mai wieder bedient werden darf und erwartet von den Politikern ein konkretes Datum, um planen zu können.

Zum Thema:

Mehr noch: Ihrer Ansicht nach sollte die Politik das Ansinnen des Gaststättenverbandes DEHOGA mitgehen und zumindest in diesem Jahr in dem Gewerbe den Mehrwertsteuersatz von 19 auf sieben Prozent senken. Bei der Sächsischen Aufbaubank (SAB) hat die Gastronomin, die vier Mitarbeiter und zwei Aushilfskräfte beschäftigt, den Antrag auf einmaligen finanziellen Zuschuss gestellt. Die Antwort lasse allerdings ebenso auf sich warten, wie eine konkrete Information von der Arbeitsagentur, wo sie Kurzarbeitergeld beantragt hat. „Der Zuschuss ist wichtig für uns“, betont die Gastronomin.

Mehr zum Thema:

Von Eigener Bericht