Schulanfang 2020 - Einschulungsfeiern in Corona-Zeiten: Was ist in Sachsen erlaubt und was nicht?

Am Sonnabend ist für 39 500 Kinder in Sachsen Schulanfang. Wer darf die Mädchen und Jungen in die Schule begleiten? Wie viele Gäste können zur Einschulungsparty kommen? Trotz Corona soll es für die ABC-Schützen ein unvergesslicher Tag werden. So kann es gelingen. Fragen und Antworten zu den Feiern in Sachsen.