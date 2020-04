Schulen im Landkreis Leipzig gerüstet für Teil-Neustart in der Coronakrise

Borna

Die Schulen im Landkreis Leipzig öffnen wieder. Jedenfalls teilweise und unter besonderen Umständen. Zunächst sollen den Abiturklassen die Türen in die Klassenzimmer geöffnet werden, dann den Abschlussklassen. Auch wenn die Lehrergewerkschaft die Öffnung für einen überhasteten Schritt hält – die Einrichtungen im Landkreis sind gewappnet. Hier soll ab 4. Mai schrittweise, das heißt zunächst ab Klasse 4, 9 und 11 der Unterricht wieder aufgenommen werden. Schulen werden sich zu besonderen Hygiene- und Abstandsregelungen verständigen müssen, um durch die hohe Konzentration von Menschen nicht zu Infektionsschwerpunkten zu werden. Hierzu wird in es in den kommenden Tagen intensive Vorbereitungen geben, kündigte Landrat Henry Graichen an.

Bornaer Gymnasium in den Startlöchern

„Wir stehen in den Startlöchern“, sagt Pascal Kühn, der kommissarische Leiter des Bornaer Teichgymnasiums. Mit den zwölften Klassen, die kurz vor den Abiturprüfungen stehen, kann es losgehen. Komplizierter wird es, wenn auch die anderen Gymnasiasten wieder die Schulbank drücken dürfen/sollen. „Da bräuchten wir Vorlauf.“ Die Abstandsregeln ließen sich einhalten, im Notfall auch durch Unterricht im Schichtbetrieb.

Zudem gehören einige Lehrer zu den Corona-Riskogruppen. Ältere, aber auch andererseits auch jüngere Kollegen, wie Kühn deutlich macht. Die haben darüber hinaus noch andere Schwierigkeiten. „Wir haben 30-Jährige, die Probleme mit der Kinderbetreuung haben, wenn die Kindergärten geschlossen sind.“

Corona verstärkt Chancen-Ungleichheit

Für die Schüler könne es schwierig sein, dort wieder anzuknüpfen, wo sie vor Beginn der Corona-Krise standen: Heißt: Während eine Reihe von Gymnasiasten den aufgegebenen Stoff zu Hause recht gut verarbeitet hat, sieht das bei Schwächeren womöglich anders aus. Eltern könnten vielleicht noch bei der Prozentrechnung helfen, stießen aber irgendwann meist an ihre Grenzen. Schulleiter Kühn: Corona könnte also die Chancen-Ungleichheit der Schüler durchaus vergrößern.

Masken für alle

Auch die Dinter-Oberschule ist für die Wiederaufnahme des Schulbetriebes gerüstet. Zumindest für die Abschlussklassen vor ihren Prüfungen. Wenn auch andere Klassen wieder unterrichtet werden sollen, „dann sollte uns das Ministerium rechtzeitig seine Vorstellungen übermitteln“, sagt Schulleiter Frank Ziemann. Die Klassen, die wegen Corona wie andernorts Fernunterricht hatten, müssten halbiert und dezentral untergebracht werden, was sich in der großen altehrwürdigen Dinterschule, eingeweiht 1876, machen ließe. „Allerdings könnten wir die Abstandsregeln nicht ganz einhalten“, so Ziemann weiter. Und wenn Masken getragen werden sollten, „dann nicht nur von den Lehrern“.Die Schüler sieht er gewappnet für die Abschlussprüfungen. „Neuer Stoff wird jetzt nicht mehr gelehrt.“

Aus zwei zehnten Klassen werden in Naunhof vier Gruppen

Die Oberschule Naunhof öffnet sich ab dem 22. April für ihre diesjährigen Abgänger. „Die beiden zehnten Klassen teilen wir in jeweils zwei Gruppen, die wir in unseren größten Räumen unterbringen“, kündigt Leiter Friedemann Rüger an. So will sein Kollegium erreichen, dass sich die 54 Schüler in gebührendem Abstand zueinander aufhalten. Zunächst werde nur Unterricht erteilt, der sie auf die schriftlichen Abschlussprüfungen in den Fächern Deutsch, Mathematik, Englisch und Naturwissenschaft vorbereitet, die am 27. Mai beginnen.

Schade findet Rüger, dass Bund und Land ihre Vorgaben nicht gemeinsam kommuniziert haben. „Die Kanzlerin sprach davon, dass die Schulen ab dem 4. Mai schrittweise geöffnet werden. Und Sachsen beginnt am 22.April“, sagte er. Seiner Meinung nach sind die Regelungen des Freistaats richtig angesichts der Zahlen von Menschen, die nach der Erkrankung an Covid-19 genesen sind. „Es ist an der Zeit, dass die Abschlussklassen wieder konkret mit ihren Lehrern arbeiten können“, meint Rüger.

In der Grundschule bleibt es still

Silvia Ehritt möchte nicht entscheiden müssen, ob und wann der Unterrichtsbetrieb für Grundschüler wieder anlaufen soll. „Wir richten uns danach, wie es kommt“, sagt die Leiterin der Grundschule Neukirchen. Ab 4. Mai sollen die Viertklässler zurückkehren. Dass die Kinder jetzt von ihren Eltern unterrichtet werden, sei auch nicht so gut. „Irgendwann muss es also wieder losgehen.“ Dafür seien die Bedingungen an der Schule im südlichen Bornaer Ortsteil aber recht gut. Die Bildungseinrichtung hat 120 Schüler und zehn Lehrer. „Wir können Abstand halten.“ Eine Kollegin, die zur Risikogruppe gehört, wurde mit anderen Aufgaben betraut. Zu Hause gab es für die Schüler vor allem Wiederholungen. Um das Schuljahr ordentlich abzuschließen, müsste im Zweifel der Lehrplan entschlackt werden. Im Klartext: Es gibt in jedem Lehrplan Inhalte, die eher verzichtbar sind als andere. Silvia Ehritt freut sich, wenn die Kinder wieder in die Schule kommen, „deswegen sind wir ja Lehrer geworden“.

Kein Lehrer krank in Borna-Nord

Ihr Schulleiterkollege an der Clemens-Thieme-Grundschule in Borna-Nord sieht Schwierigkeiten, bei jungen Schülern die aktuellen Corona-Regeln, etwa in Sachen Hygiene einzuhalten. Dabei sind alle 24 Lehrer fit, „keiner ist krank“, sagt Schulleiter Christoph Arnold. Von vielen Schülern und deren Eltern hat er während der vier Wochen Heimunterricht Rückmeldungen bekommen. Von einigen aber auch nicht. „Die sind einfach abgetaucht.“ Die Zwangspause habe aber in jedem Fall positiv auf die Nutzung und Akzeptanz der digitalen Medien ausgewirkt. Schulleiter Arnold: „Auch bei Kollegen, die das sonst eher skeptischer sehen.“ Das wäre in normalen Zeiten so nicht möglich gewesen.

Von Nikos Natsidis und Frank Pfeifer