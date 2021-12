Singles in Leipzig: Einsamkeit, Corona und die Suche nach der großen Liebe

Leipzig

Vincent wartet an einer Bushaltestelle und hält viele Frauen in seiner Hand. Auf dem Smartphone nach rechts wischen heißt attraktiv, nach links wischen eher uninteressant. Mara, 22, Emelie, 21, Nicole, 21. Junge Frauen am Meer, junge Frauen vor ihren Spiegeln, verschwommene Partybilder mit Freunden, manchmal Frauen im Bikini. Sie sind zum Greifen nah – aber wirklich treffen wird Vincent bis heute nur eine einzige von ihnen.

„Die Seuche Einsamkeit“ nannte der Spiegel bereits im Mai vergangenes Jahr die Coronapandemie, für alte Menschen – und für Singles. Die Anzahl der Singlehaushalte, also der Alleinlebenden, steigt seit Jahren. Letztes Jahr lebten in Leipzig knapp 188.000 Menschen alleine, das sind über die Hälfte aller Haushalte. Tun wir uns heute – auch abgesehen von der Pandemie – schwerer, einander nahe zu kommen?

Moira Weigel, amerikanische Wissenschaftlerin und Journalistin, schrieb 2016 ein Buch über die Geschichte des Datings wie wir es heute kennen: Man trifft sich – bemüht offen, aber dennoch mit Erwartungen zum Beispiel auf ein Abendessen, so oft, bis man entscheidet, ob mehr daraus wird oder nicht. Dating als Begriff tauchte, so Weigel, Ende des 19. Jahrhunderts auf. Als Praxis gewann es in den 1920er-Jahren an Fahrt. Altmodische Praktiken wie das Verkuppeln und Besuchen von Verehrern unter Aufsicht der Eltern trennten weibliche und männliche Lebenswelten noch recht klar. Das Dating löste diese auf und holte ein zuvor privates Thema in die Öffentlichkeit, in Bars, Clubs und Parks. Und brachte einen neuen Wirtschaftszweig hervor.

Das Geschäft mit der Hoffnung auf die große Liebe

Auf einer Eckbank eines Cocktailladens in der Leipziger Innenstadt sitzt Ronny, trinkt ein Diesel und sagt wenig. Um ihn herum sitzen sechs Fremde, die wie er 17,90 Euro an eine Agentur gezahlt haben, um sich organisiert kennenzulernen. Dafür haben sie eineinhalb Stunden Zeit, dann geht’s in die nächste Bar, zu neuen Menschen. Alle bemühen sich um eine ungezwungene Atmosphäre, Authentizität trotz Vorstellungsrunde. Ein Bankangestellter, der nach Feierabend gerne mal 75 Kilometer Mountainbike fährt, eine Mitarbeiterin eines Reiseanbieters, die vom Coronabetrieb erzählt, ein ehemaliger Soldat mit Trauma.

Ronny ist 35 Jahre alt, ein ruhiger, respektvoller Mann mit sächsischem Akzent. Der Wurzener hat schon einige Male das sogenannte Face-to-Face-Dating ausprobiert, ein Kumpel hat ihn das erste Mal mitgeschleppt. Von Angesicht zu Angesicht, das findet er gut. Online-Dating sei nichts für ihn. „Ich bin keine Zahl, ich bin ein Mensch“, sagt er. „Online ist das wie im Katalog.“ Zu unromantisch, zu technisch und: zu oberflächlich. Auf dem Weg vom Augustusplatz ins Barfußgässchen erzählt Ronny, dass er seit einigen Jahren Single ist. „Während Corona wäre es schön gewesen, nicht alleine zu sein“, sagt er. „Aber ich möchte auch nicht irgendwen, nur um jemanden zu haben.“ Er arbeitet in der Verwaltung einer Krankenkasse, und sagt an diesem Abend mehrfach, er habe keine Erwartungen, heute Abend seine Traumfrau kennenzulernen. Er wolle nur einen schönen Abend mit netten Menschen haben. Aber so ganz ohne Hoffnungen geht es dann auch wieder nicht. Deshalb kommt er immer wieder.

Für die Agentur zahlt sich das aus. „Oktober 2021 war der erfolgreichste Monat aller Zeiten für uns“, schwärmt Rico Hetzschold, Betreiber von Face-To-Face-Dating. „Leute kommen zu uns, weil sie vom Online-Dating genug haben und lieber in Echt Leute kennenlernen wollen“, sagt Hetzschold. „Nach Corona sogar noch mehr als vorher.“

„Viele sagen, sie machen einen Haufen Dating, aber es klappt nicht“

Manche Menschen, die über Jahre in Leipzig versuchen, jemanden kennenzulernen, rufen auch Thomas Fuchs an. „Es kommen viele, die sagen, sie machen einen Haufen Dating aber es klappt nicht“, sagt er. Der gelernte Maschinenbauer betreibt aus der Leipziger Südvorstadt heraus die eher toxisch anmutende Website Flirtfachmann.de, die vor allem Männer anspricht. 2010 machte er sich als Coach, unter anderem für Singles, selbstständig. Coach ist keine geschützte Berufsbezeichnung, jeder darf sich so nennen. In seinem Coaching, so sagt Fuchs, gehe es allerdings überhaupt nicht um die richtigen Anmachsprüche, sondern um ein „authentisches Auftreten“. Meditationen, um die eigene Mitte zu finden, und darum, „cooler mit Frauen zu werden“. Eine Art Betriebsanleitung liefert er online etwa unter dem Titel „Frauen ansprechen und mit nach Hause nehmen“. Ob er diese Ausdrucksweise nicht problematisch finde? Fuchs verteidigt sich, möchte aber dazu nicht zitiert werden.

„Die innere Arbeit ist effizienter, das mache ich in über 90 Prozent der Fällen“, sagt Fuchs. An sich arbeiten, erstmal selbst glücklich sein, um anziehender für andere zu sein. Eine Stunde bei ihm kostet laut Website 160 Euro.

Thomas Fuchs bezeichnet sich als Lifecoach, verdient als Datingexperte sein Geld. Quelle: Leon Joshua Dreischulte

Tinder hingegen kostet Vincent kein Geld. Und trotzdem, so schreibt Moira Weigel, sind Partnerbörsen – auch die kostenlosen – ein lukratives Geschäft. Nutzerinnen und Nutzer bezahlen mit ihrer Zeit und ihren Daten, egal ob sie eine positive Rückmeldung auf ihre Erscheinung oder wirklich eine Partnerschaft wünschen. Tinder erzielte einen Gewinn von 2,39 Milliarden Euro im ersten Pandemiejahr 2020. Prognose: steigend.

Der Erfolg aller dieser Modelle ist ganz klar das Verlieben, das Begehrtsein. Warum ist es uns überhaupt so wichtig, in einer Partnerschaft zu sein, Herr Fuchs? „Ich hab dazu keine Theorie. Ich arbeite mit Einzelfällen und die sind so unterschiedlich“, sagt er. Wissenschaftlerin und Journalistin Weigel sieht das anders. Seit es Dating gibt, hat ein gesellschaftlicher Gruppenzwang den Zwang der Eltern, zu heiraten, einfach ersetzt. Wir sollten uns zwar freier fühlen, machen es uns aber gegenseitig ganz schön schwer damit. Ein Teil davon ist die Erzählung der biologischen Uhr, die vor allem Frauen massiv unter Druck setzt. Etwas, das durch die Familie höchst kontrolliert war, wurde zu etwas unkontrollierbarem romantisiert – doch wenn es nicht klappt, bist du dennoch selbst schuld. Grund genug, alles zu probieren, niemals „vom Markt“ zu sein. Und keine Kosten und Mühen zu scheuen. Wir empfinden zwar individuell, unsere Gefühle sind aber nicht einzigartig, so Weigel.

Tinder ist eher Vorauswahl statt Kennenlern-Ersatz

Zahlen unterstützen ihre These. Tinder hat in diesem Jahr laut dem Online-Statistik Portal Statista weltweit die Marke von 10 Millionen Nutzerinnen und Nutzern überschritten. Einer davon war Vincent. Auch er beschreibt, dass er das Gefühl haben wollte, „wieder auf dem Markt zu sein“. Im August dieses Jahres wählte er Bilder von sich aus, um ein Profil zu erstellen. Der 22-Jährige war seit einigen Monaten Single, zuvor war er in einer langjährigen Beziehung gewesen. Als sein Profil online ging, fühlte sich das erstmal komisch an. „Es war zwar negativ konnotiert, und irgendwie schamvoll, aber am Ende halb so wild“, erzählt er.

Wenn er eine Frau interessant findet, wischt er sie nach rechts. Wenn sie dasselbe mit ihm tut, können die beiden einander schreiben – vorher nicht. Tinder suggeriert eine dauerhafte Verfügbarkeit von Partnerinnen und Partnern, aber die App nimmt niemandem ab, der anderen Person eines Tages vor die Augen zu treten und ersetzt auch keine Dates. „Es ist kein richtiges Kennenlernen, jemandem auf Tinder zu schreiben“, glaubt auch Vincent. Einmal hat er eine Tinder-Bekanntschaft tatsächlich getroffen. Es war schön, aber blieb bei einigen Treffen.

Die Reihenfolge des Kennenlernens ist also wie im echten Leben: Man beschließt aufgrund der äußeren Erscheinung einer Person, sie potenziell anzusprechen. Es kostet in Echt lediglich mehr Überwindung, sagt Vincent, und das mache auch das Glücksgefühl aus. Aus einer Situation heraus zu spüren, dass die Chemie stimmt. „Das ist viel realer, und schöner“, sagt Vincent. Oder wie Moira Weigel es ausdrückt: „Selbst heute, in einem Zeitalter, in dem uns das Smartphone unzählige Möglichkeiten direkt in die Tasche funkt, spielt das Ausgehen immer noch eine Schlüsselrolle in unserer Vorstellung von Dating.“

Entspannt bleiben, aber keine Kosten und Mühen scheuen

Auf Ronnys Face-To-Face-Abend sitzen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Ende noch zusammen, es geht auf Mitternacht zu. Manche sind schon ganz schön betrunken. Es gibt Ärger mit der Kellnerin, weil Stühle verschoben wurden. Ein Teilnehmer wird etwas aufdringlich. Ronny ist gegangen. Die Liebe, das große Ziel am Horizont des Datings, scheint in weite Ferne gerückt.

Funktioniert das Kennenlernen besser, wenn es eine Agentur organisiert? Nach dem Dating-Abend kann man in einem Portal anklicken, wen man wiedersehen möchte. Wenn zwei Menschen sich gegenseitig angeben, können sie einander schreiben – wie auf Tinder. Hetzschold spricht von einer Trefferquote von 16 bis 20 Prozent unter den Teilnehmenden. Ronny und die anderen hoffen, dass es sich irgendwann auszahlt, die knapp 20 Euro, die ein Abend kostet, immer wieder zu zahlen. Kathleen, die Erzieherin ist und in ihrem Alltag wenig Männer kennenlernt. Hannes aus der IT-Branche, der das umgekehrte Problem hat. Und Ronny, der sich bemüht, möglichst gelassen zu klingen, als er sagt, dass es bei ihm noch nie geklappt hat mit dem Match. Rico Hetzschold hält dagegen: „Wenn man erwartet: Heute muss ich den Traumpartner treffen, dann wird es meist nix. Wenn man erwartet: Heute wird es eh nix, zack, dann klappt es. Das Leben ist da sehr witzig.“ Ronny kann nicht darüber lachen.

Vincent hingegen hat das Tindern aufgegeben. Und trotzdem: Die App ist noch da, und er nutzt sie regelmäßig. Am Anfang, sagt er, habe er noch „langsam und wählerisch geswiped“, mittlerweile überlege er keine Sekunde mehr. „Tinder ist wie jede andere Social Media App“, sagt er. „Ich bin träger geworden, ich schreibe kaum mehr jemandem wirklich an.“ Es ist ein kleiner Kick zu wissen, dass eine andere attraktive Person einen kennenlernen wollen würde – aber eigentlich, sagt Vincent, ist es für ihn mittlerweile „sinnloser Zeitvertreib“. Von Anfang an war das Tindern für ihn nicht mit der Erwartung verbunden gewesen, eine Partnerin zu finden, sondern eher „ein Gefühl für die eigene Ausstrahlung zu bekommen“. Es tut gut. Es schmeichelt. Aber seiner wahren Traumfrau möchte Vincent beim Kennenlernen in die Augen blicken können.

Von Theresa Moosmann