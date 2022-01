Oberwiesenthal

Das lange Warten hat ein Ende: Am Sonnabend wird am Fichtelberg die diesjährige Skisaison offiziell eingeläutet. Die Lifte werden um 9 Uhr starten, teilte die Liftgesellschaft Oberwiesenthal am Dienstag mit. Allerdings steht das Skigebiet nur für Geimpfte und Genesene (2G) offen – beim Anstehen am Lift und im Lift selbst muss eine Maske getragen werden. Der 2G-Status werde vor Kauf des Skipasses sowie im Skigebiet kontrolliert, erklärte Geschäftsführer Constantin Gläß. Dazu wird eine Kontrollstelle sowie eine zentrale Verkaufsstelle für die Liftkarten auf dem Parkplatz der Fichtelberg Schwebebahn eingerichtet..

Großteil der Pisten wird befahrbar sein

Die Pisten-Präparierung läuft unterdessen auf Hochtouren. „Die Vorlaufzeit ist brutal eng“, sagt René Lötzsch, Geschäftsführer der Fichtelberg Schwebebahn, der sich zuvor vehement für einen Ski-Betrieb unter 2G-Bedingungen eingesetzt hatte. „Natürlich sind wir seit letzter Woche wieder dabei, die Pisten intensiv maschinell, aber auch manuell wieder zu beschneien.“ Das habe aufgrund der Witterung sehr gut funktioniert. Nun gelte es, den vorhandenen Schnee zu verteilen. „Am Wochenende werden wir dann zumindest einen Großteil der Pisten anbieten können“, ist er sich sicher. Ob aber das komplette Skigebiet bis dahin vorbereitet ist, könne er noch nicht sagen.

Seine 16 Mitarbeiter Stammpersonal seien aber hoch motiviert, dass alles daran gesetzt werde, so schnell wie möglich an den Start zu kommen. „Wir alle wollen arbeiten. Wir alle wollen unser Geld verdienen“, sagt Lötzsch. Vom Saisonpersonal seien aufgrund der unsicheren Situation aber schon einige abgesprungen. „Wie wir das kompensieren, darüber muss ich noch nachdenken“, schränkt der Geschäftsführer ein und fügt hinzu: „Aber mir wird schon was einfallen.“

Ticketverkaufsstelle nur auf dem Parkplatz

Er rechnet mit einem großen Ansturm am kommenden Wochenende. Auf dem Parkplatz neben der Schwebebahn werde deshalb eine Ticketverkaufsstelle mit vier Kassen eingerichtet. „Nur dort kann man dann ein Ticket erwerben“, erklärt Lötzsch. „Alle weiteren Kassen im Ski-Gebiet bleiben dagegen geschlossen.“ Vorgeschaltet dem Ganzen werde aber noch eine 2G-Kontrolle, damit nur Geimpfte und Genesene ins Skigebiet können. Wer diese Hürde gemeistert hat, bekommt ein eigenes Armbändchen, damit er ein Ticket kaufen kann. Der Tagespass kostet derzeit für einen Erwachsenen 35 Euro, für Kinder dagegen nur 25 Euro.

Dass es wegen der Wintersport hungrigen Sachsen einem Mangel an Parkplätzen geben könnte, fürchtet Lötzsch nicht. Sie hätten in den vergangenen Jahren schließlich noch immer gereicht. „Wir hoffen fest, dass kein Chaos entsteht und bauen auf die Vernunft der Ski-Fahrerinnen und -fahrer.“ Aber zuvor muss das sächsische Regierungskabinett die Lockerung noch am Mittwoch mit der neuen Corona-Schutzverordnung beschließen.

Von Roland Herold