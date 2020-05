So bereiten sich psychisch Kranke zu Hause auf den Berufseinstieg vor

Leipzig

Die Corona-Pandemie und ihre Folgen haben großen Einfluss auf die Arbeit im SRH Beruflichen Trainingszentrum Leipzig. Die Arbeit mit Menschen, die wegen einer psychischen Erkrankung nicht mehr oder noch nie in einem Job arbeiten konnten, musste die Arbeit umgestellt werden, um das Ziel im Auge zu behalten: die Rückkehr oder den Start ins Berufsleben.

Sämtliche 30 Teilnehmer befinden sich zwischen dem 23. März und dem 5. April in der Heimlernphase, seit Mittwoch ist zumindest teilweise eine gestaffelte Rückkehr ins Trainingszentrum möglich. Nach wie vor ist aber weiterhin Homeoffice angesagt. „Das Arbeiten zu Hause ist besonders für psychisch erkrankte Menschen eine große Herausforderung“, betont Teamleiter Udo Metzger. Besonders wichtig ist das Aufrechterhalten der gerade erst erarbeiteten Tagesstruktur.

Lernpakete per Mail oder Telefon

Die Trainer erarbeiten das individuell mögliche Pensum für ihre Teilnehmer und vergeben Lernpakete mit theoretischen Aufgaben per Telefon oder E-Mail. Zu den Teilnehmern gehört Linda Schaller*, die als freischaffende Künstlerin und später als Lehrerin arbeitete. Die an Depressionen leidende 40-Jährige orientiert sich im SRH beruflich neu. Ein Praktikum in einem Outdoor-Geschäft in Leipzig musste sie aufgrund der krisenbedingten Schließung zunächst unterbrechen. „Nun eigne ich mir im Homeoffice Wissen zu Materialwirtschaft, Lagerhaltung und Inventur an und lese mich in die Spezifik von Outdoor-Kleidung ein“, sagt sie.

„Wir müssen in Kontakt bleiben“

Die psychosoziale Betreuung und Beratung von Teilnehmern läuft über Telefon und Video. „Vielen ist ihr gesamtes soziales Umfeld weggebrochen, die Teilnehmer sind weitgehend isoliert. Wir müssen jetzt in Kontakt bleiben“, sagt Jeannine Scheibler, Teamleiterin des Psychosozialen Dienstes. Linda Schaller gibt in der Krise Halt, dass sie inzwischen ihr Praktikum – Teil des Beruflichen Trainings – im Outdoor-Laden fortsetzen kann.

*Name auf Wunsch geändert

www.berufsbildungswerk-sachsen.de

Von LVZ