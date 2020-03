So kommen Familien durch die Corona-Wochen

Leipzig

Kitas, Schulen und Läden geschlossen, Diskotheken, Clubs, Kinos und Fitnessstudios ebenso – unser gewohntes Leben steht still. Viele Menschen sind zuhause dazu verdammt zu warten, dass die Corona-Epidemie vorübergeht. Die kommenden Wochen dürften daher für viele Familien zu einem bislang unvergleichbaren Stresstest werden. Dr. Andries Korebrits, Kinder- und Jugendpsychiater am Helios Park-Klinikum in Leipzig, gibt ein paar Tipps, wie man mit kühlem Kopf durch diese harte Zeit kommt.

Was ist so schlimm daran, mal nicht zur Schule oder Arbeit zu müssen? Viele nennen das schon „Corona-Ferien“.

Korebrits: „Dies ist nicht nur inhaltlich falsch. Es verharmlost auch den Stress, den eine Quarantäne mit sich bringen kann. Wenn Menschen längere Zeit beengt beieinander leben, bleiben Konflikte nicht aus.“

Wie bekommen Familien Struktur in den neuen Alltag?

„Mit etwas Bedacht, viel Umsicht und einem guten Plan lässt sich die derzeitige Situation für viele Familien gut und sicher überstehen, egal, wie lange sie andauert““. ist Korebrits überzeugt. Jeder könne dazu beitragen, den Ärger zu minimieren oder zu vermeiden. „Wer immer die räumliche Gelegenheit dazu hat, sollte sich Freiräume schaffen.“ Rückzugsräume können helfen, die innere Ruhe wiederzufinden. „Besonders für schulpflichtige Kinder ist es jetzt wichtig, dass die Strukturen erhalten bleiben“, so Korebrits. Eltern sollten deshalb gemeinsam mit den Kindern einen Wochenplan aufstellen, in dem beispielsweise Zeiten fürs Lernen festgelegt und häusliche Pflichten verteilt werden. Geregelt werden sollte auch der tägliche Fernseh- und Handykonsum. „Die vermeintliche Freizeit ist sehr verführerisch“, so der Psychiater. „Die Flimmerkiste ist kein Ersatz für die Zeit in der Schule oder im Kindergarten.” Der Mediziner empfiehlt stattdessen gemeinsame Spiele und Gespräche,um Kindern die Ausnahmesituation zu erklären und ihnen Ängste nehmen.

Von der Außenwelt abgeschnitten – was tun?

Besonders für ältere Menschen, die ohnehin oft schon allein sind und noch dazu ein hohes Ansteckungsrisiko haben, ist das jetzt eine schwere Zeit. Ihnen könnte regelmäßiger Telefonkontakt helfen. Korebrits: „Kinder, Enkel oder Freunde, jeder kann zum Hörer greifen. Andere skypen lieber oder nutzen die Dienste sozialer Medien.“ Im Mehrfamilienwohnhaus sollte man auch die Nachbarn im Auge behalten: „Manche Eltern sind mit der aktuellen Situation überfordert, wodurch es bei ihnen auch zu häuslicher Gewalt kommen kann. Große Probleme mit dieser Konstellation können zudem Menschen bekommen, die bereits unter einer psychischen Erkrankung leiden.”

Wie verarbeitet man eine Ausnahmesituation wie diese?

Auch ungewöhnlich schwere Zeiten bergen neue Chancen. Korebrits: „Vielleicht ist das jetzt der perfekte Zeitpunkt, ein Tagebuch zu führen, seine Erlebnisse zu Papier zu bringen. Diese Methode hilft auch, um sich möglichen Ärger von der Seele zu schreiben.

Von LVZ