So laufen die Bestattungen in Corona-Zeiten in Sachsen

Wie laufen eigentlichen Trauerfeiern in Zeiten des Coronavirus ab? Gibt es dafür neue Regeln? Die gibt es tatsächlich: „Die Beerdigungen finden im engsten Familienkreis statt, wobei die Anzahl 15 Personen nicht überschreiten darf“, heißt es in der Allgemeinen Verfügung des sächsischen Sozialministeriums vom 22. März 2020 zum Infektionsschutz. Wie das konkret aussieht, weiß Markus Wagner, Inhaber des alteingesessenen Leipziger Beerdigungsinstituts Lunkenbein. „Die Verfügung setzen die Friedhöfe unterschiedlich um“, sagt er. Auf dem großen städtischen Südfriedhof finden beispielsweise die Trauerfeiern mit bis zu 15 Angehörigen wie gewohnt mit einem Redner in der Trauerhalle statt, wobei auf Abstand der Trauergäste geachtet werde, berichtet er. Aber jeder Friedhof habe andere Gegebenheiten. So lassen kleinere Friedhöfe zum Teil weniger als 15 Personen zu. Oder sie gestatten nur noch eine so genannte stille Beisetzung an der Grabstelle.

„Eine Verabschiedung in größerem Rahmen ist aktuell nicht möglich“, heißt es auch aus der Stadt Leipzig auf LVZ-Anfrage. Dies gelte für alle Friedhöfe unabhängig von deren Träger, so dass die maximale Anzahl von 15 Personen verbindlich eingehalten werde. Lediglich im Ablauf der Beisetzung könne es zu Unterschieden kommen. Die städtischen Friedhöfe führten in diesem Rahmen Trauerfeiern und stille Beisetzungen durch.

Die Kapelle auf dem Friedhof Schönefeld in Leipzig. Quelle: Andre Kempner

Die Unterschiede je nach Gegebenheit bestätigt Tina Müller vom Friedhof Schönefeld. „In unserer kleinen Kapelle finden derzeit keine Trauerfeiern mehr statt. Denn wir haben dort nur Sitzbänke. Da können wir nicht garantieren, dass das Abstandsgebot auch eingehalten wird“, erklärt sie. Aber am Grab können sich bis zu 15 Trauernde im entsprechenden Abstand versammeln. Der Friedhof habe normal geöffnet, auch der dazugehörige Blumenladen, so dass Gräber gepflegt werden könnten. Beim Gießen und Bepflanzen einzelner Gräber kommen sich die Menschen in der Regel nicht nahe.

„Die Toten husten nicht mehr – trotzdem brauchen wir Schutzausrüstung“

Sein Beruf, so erzählt Markus Wagner, sei auch vor dem Ausbruch des Coronavirus gefährlich gewesen. „Wir haben mitunter erst hinterher erfahren, dass der Tote an einer hochinfektiösen Krankheit verstorben war. Da hat man den Bestatter sozusagen ins offene Messer laufen lassen“, ärgert er sich. Zu DDR-Zeiten seien die Särge der Infizierten gekennzeichnet gewesen, jetzt sei das nicht mehr üblich, berichtet er. Wenn etwa jemand an Wundbrand oder Grippe verstirbt, sei das auch gefährlich. „Daher“, so der erfahrene Leipziger Bestatter, „haben wir schon immer auf Hygiene geachtet, Handschuhe getragen und uns oft die Hände gewaschen. In Corona-Zeiten könnte das aber nicht ausreichen. Die Toten husten uns zwar nicht mehr an, trotzdem sollten wir eine Schutzausrüstung tragen, damit wir uns nicht infizieren. Kontakt zu den Angehörigen, die wir trösten müssen, haben wir auch. Aber wir stehen am Ende der Lieferkette. Wir müssen zusehen, wie wir an Schutzmasken kommen, da hilft uns keiner“, sagt er bitter. Der 69-Jährige ist seit 1986 Inhaber der Bestattungsfirma Paul Lunkenbein, die 1918 in Leipzig gegründet wurde und die inzwischen zwei Büros in Leipzig und eines in Krostitz hat. Die Nachkommen des Gründers wollten das Institut nicht weiterführen, aber er habe nach Übernahme den eingeführten Namen behalten.

In Italien stapelten sich die Särge vor den Krematorien

Wie viele Todesfälle es in Sachsen durch das Coronavirus geben werde, weiß niemand. Aber italienische Verhältnisse befürchtet Wagner in Leipzig nicht. Im italienischen Bergamo, wo das Coronavirus besonders viele Todesopfer forderte, fand zuletzt alle 30 Minuten eine Beerdigung statt. Dann waren die Friedhöfe voll, vor den Krematorien haben sich die Särge gestapelt. Deswegen transportiert das italienische Militär inzwischen die Särge nach Bologna, Modena und noch weiter weg.

Wagner verweist auf eigene Kühlzellen der Bestattungsunternehmen, auf die des Universitätsklinikums und des Klinikums St.Georg, so dass der Prozess der Einäscherung durch das einzige Krematorium in Leipzig auf dem Südfriedhof auch beeinflusst werden könnte. Eine Einäscherung dauere etwa anderthalb Stunden.

Sachsens oberster Bestatter erwartet keine italienischen Verhältnisse

Auch Sachsens oberster Bestatter Tobias Wenzel ist überzeugt: „Militärtransporte auf die Friedhöfe wie in Italien, wird es hier nicht geben.“ Bisher gebe es wenige Corona-Tote in Sachsen. „Das bringt uns nicht an Grenzen“, so der 52-Jährige. Er zählt auf, dass rund zehn Krematorien im Freistaat existieren, außer dem auf dem Leipziger Südfriedhof etwa noch die Einäscherungsstätten in Döbeln, Chemnitz, Dresden, Zwickau oder Görlitz. Und dann rechnet der Obermeister der Landesinnung der Bestatter Sachsens vor: „Die Kapazität der Krematorien beträgt im Durchschnitt etwa 30 Einäscherungen pro Schicht. Das wären hochgerechnet 100 pro Tag. Also könnten in Sachsen im absoluten Ernst- und Katastrophenfall täglich 1000 Tote eingeäschert werden.“

Auch Leipziger Krematorium könnte Kapazität erweitern

Aus dem Leipziger Rathaus heißt es, dass die Zahl der Einäscherungen im städtischen Krematorium auf dem Südfriedhof Leipzig stark schwankend sei. Im Jahr 2019 wurden 2923 Verstorbene eingeäschert; dies seien durchschnittlich 12 je Arbeitstag. „Eine Kapazitätserweiterung auf 20 Einäscherungen pro Arbeitstag ist möglich. Darüber hinaus kann diese Kapazität durch eine Ausdehnung des Schichtsystems noch erweitert werden“, so ein Sprecher der Stadt Leipzig, der damit die Aussagen des Innungschefs der sächsischen Bestatter bestätigt. Auch die Messestadt befürchtet keine italienischen Verhältnisse bei den Bestattungen.

Obermeister der Landesinnung der Bestatter Sachsens, Tobias Wenzel, Marienberg Quelle: Privat

Bestatter ärgern sich über fehlende Schutzkleidung

Auch Särge, die zu DDR-Zeiten immer mal ein Engpass waren, gebe es genug, aus deutscher Produktion oder aus Polen und Tschechien, sagt Tobias Wenzel. Allerdings: Für sein Gewerbe brauche man auch geschultes Personal, so der Innungsmeister, der im sächsischen Marienberg ein Bestattungsunternehmen führt. Und so hängt die Kapazität der Krematorien auch davon ab, wie die Mitarbeiter durchhalten, dass die Kollegen sich nicht selbst infizieren. Denn Homeoffice beim Bestatter, das geht nun einmal nicht. Und da legt auch Wenzel die Stirn in Falten, denn ihn ärgert maßlos, dass es kaum Schutzkleidung gibt, und wenn, dann nur zu deutlich überhöhten Preisen. Er sei darüber mit dem sächsischen Sozialministerium im Gespräch, aber viel gebracht habe das noch nicht.

Enttäuscht: Bestatter fordern Anerkennung als systemrelevant

Am meisten ärgert er sich, dass die Bestatter nicht generell als systemrelevante Berufsgruppe in dieser Corona-Krise eingestuft wurden. Er habe das beim sächsischen Gesundheitsministerium zur Sprache gebracht und eingefordert. „Aber mit dem Tod will keiner so richtig was zu tun haben“, klagt der oberste Bestatter des Freistaates. „In Baden-Württemberg sind die Bestatter systemrelevant, in Sachsen nicht. Ich bin da sehr enttäuscht“, bekräftigt Wenzel. „Warum hat Deutschland das nicht einheitlich geklärt?“. Der Bestatter müsse doch raus, die Verstorbenen kämen schließlich, bildlich gesprochen, nicht per Post. Die Bestatter wären schließlich auch Menschen, haben kleine Kinder, die betreut werden müssen, und brauchten für ihre Arbeit einen priorisierten Zugang zu Schutzkleidung, fordert Wenzel im Namen seiner Kollegen.

