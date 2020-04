So sehen Kontrollen an den Naunhofer Seen aus

Naunhof

„Wir wollen deutliche Verstöße gegen die Corona-Bestimmungen ahnden, um Ansteckungsgefahren möglichst zu vermeiden.“ Naunhofs Ordnungsamtsleiter Daniel Brcak spricht diese Worte am Sonnabendnachmittag – genau eine Woche ist es da her, dass die Polizei eine Grillparty am Grillensee beendet hatte. Jetzt geht er mit Bürgermeistern Anna-Luise Conrad (parteilos) an dem Gewässer eine Kontrollrunde, bei der er auch ein Auge auf Dinge richtet, die nichts mit der gegenwärtigen Pandemie zu tun haben.

Start 14 Uhr am neuen Friedhof, wo für maximal zwei Stunden Autos frei abgestellt werden dürfen. Das war nicht immer so. Früher stand dort ein Automat, doch den zerstörten Vandalen wiederholt, so dass die Stadt die Segel strich. Aber sie achtet auf die Einhaltung der maximalen Parkzeit. 15 Wagen stehen gerade da, alle innerhalb der erlaubten Frist. „Strafzettel stellen wir hier normalerweise nur selten aus. Erst ab 28 Grad und Sonne kommen wir auf höhere Fallzahlen“, berichtet Brcak. Das Bußgeld beträgt in der Regel 15 Euro.

Ein kurzer Blick: Ordnungsamtsleiter Daniel Brcak kontrolliert, ob jemand länger als zwei Stunden am neuen Friedhof parkt. Quelle: Thomas Kube

Verstöße gegen Parkordnung

Wer den ganzen Tag am See bleiben will, soll den kostenpflichtigen Parkplatz an der Autobahn nutzen. Manche Fahrer wollen aber sparen und stellen ihre Wagen auf Waldwegen am Autobahnzubringer ab. „Nicht nur das Parken ist dort streng untersagt, sondern überhaupt das Befahren der Wege mit Autos oder Motorrädern“, erklärt Brcak, der weiß, dass es immer wieder Uneinsichtige gibt, die vor allem im Hochsommer gegen dieses Gebot verstoßen.

Sein Ordnungsamt sei nur im Notfall motorisiert im Wald unterwegs. Und weil heute kein Notfall ist, geht er mit der Bürgermeisterin zu Fuß. 150 Meter die Sandfurtallee rein, dann links ab zum ehemaligen Kiosk am Grillensee. Einst gab es dort ’ne Bockwurst auf die Faust, Kaffee und andere Kleinigkeiten. Jahre ist das her. „Das Gebäude wurde zwar beschmiert, aber es wird nicht demoliert“, bilanziert Brcak.

Nur wenige an den Ufern

Sein Blick schweift über das Gewässer. „Sieht alles ganz entspannt aus“, stellt er fest. Vereinzelt liegen Menschen an den Ufern, der Ordnungsamtsleiter kann aber keine größeren Gruppen ausmachen. Sollte er eine entdecken, die nicht zweifelsfrei nach einer Familie aussieht, würde er hingehen und mit den Leuten reden. Dann käme es darauf an, ob sie sich einsichtig zeigen und gehen. „Ist das nicht der Fall, nehme ich den Sachverhalt auf und zeige ihn beim Landratsamt an, das für die Corona-Schutzverordnung zuständig ist“, erklärt er.

Kaum Betrieb: Am Grillensee sind nur wenige Leute unterwegs. Quelle: Thomas Kube

Seiner Behörde sei es wichtig, stets den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu wahren. „Unsere Aufgabe kann es nicht sein, Menschen mit Strafen zu überziehen und zu schikanieren. Der Gast soll sich hier wohlfühlen“, betont er. „Wir messen also auch keine Abstände zwischen den Menschen mit dem Zollstock.“

Beschaulich: Zwei Muldentalerinnen genießen die Sonne und den Blick auf den Grillensee. Quelle: Thomas Kube

Würde sich jedoch herausstellen, dass jemand beispielsweise aus Halle ist, müsste er schon einen triftigen Grund nennen können, warum er einen Ausflug zu den Naunhofer Seen unternimmt. Laut einem Urteil des Sächsischen Oberverwaltungsgerichts vom vergangenen Dienstag dürfen sich die Menschen im Freistaat für Sport und Bewegung nur in einem Umkreis von bis zu 15 Kilometern von ihrem Wohnort aufhalten.

Baden bei zehn Grad Wassertemperatur

Für eine Albrechtshainerin und einen Grimmaer kein Thema. Sie kommt schon die ganze Woche an den Grillensee, um dort so, wie Gott sie schuf, ins kühle Nass zu steigen. Zehn Grad hat das glasklare Wasser. Die Naturmenschen schreckt das nicht ab. „Zu Hause wird man doch wahnsinnig, wenn man nur seine vier Wände anstarrt“, sagt der 74-Jährige. Und seine vier Jahre ältere Begleitung fügt hinzu: „Wir achten darauf, dass wir niemandem zu nahe liegen.“

Kühler Badespaß: Eine Albrechtshainerin und ein Grimmaer im Grillensee. Quelle: Thomas Kube

Polizei fährt die Seen ab

Darauf hat auch die Polizei ein Auge, die in diesem Moment mit zwei Transportern eintrifft. 14.40 Uhr ist es, als die 31-jährige Bürgermeisterin Conrad die Beamten spaßeshalber fragt, warum sie im Naherholungsgebiet fahren, während sie selber läuft. Ein Lächeln ist deren Antwort. In unregelmäßigen Abständen erfolgt ihr Streifendienst, damit sich Feierwillige nicht sicher wähnen können. Auf diese Weise stießen sie am 4. April auch auf besagte Grillparty von sieben Personen, gegen die sie Anzeige erstatteten wegen Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz.

Auf Streife: Wie aus dem Nichts taucht die Polizei auf. Quelle: Thomas Kube

Durch den Wald führt ein Weg hinüber zum Moritzsee. Links und rechts liegen Bäume, die während der vergangenen Winterstürme umgestürzt sind. Ansonsten sieht das gesamte Gelände aufgeräumt aus, auch wenn wegen der Corona-Krise der diesjährige Tag der Umwelt ausfallen musste. Den Müll sammelten nicht in gewohnter Weise die Bürger ein, sondern Mitarbeiter der geschlossenen Kindertagesstätten unterstützten den Bauhof bei dieser Tätigkeit. „Inzwischen ist das anders. Weil zunehmend Kinder in Notbetreuungen sind, haben wir alle städtischen Kitas außer die von Eicha wieder geöffnet“, erläutert Conrad.

Spuren von Vandalen

15 Uhr liegt vor ihr und Brcak der Moritzsee. 2013 hatte ihn der Automobilclub ADAC als das beste deutsche Badegewässer hinsichtlich der Wasserqualität gekürt. Das Schild, auf dem das und weitere wichtigen Informationen stehen, haben Vandalen mit Sprühflasche und Aufklebern verschandelt. „Traurig, dass das immer wieder geschieht“, kommentiert die Bürgermeisterin. Und ihr Ordnungsamtsleiter berichtet von anderen Untaten: „Bäume werden umgeknickt, Einrichtungen zerstört, Poller rausgezogen. Müll wird entsorgt, Feuer werden entzündet, Hunde laufen frei herum.“

Gedanken zum Sinn von Kontaktverboten

Heute geht’s am Moritzsee aber noch ruhiger als am Grillensee zu. Keine Jogger zu sehen, die zur gleichen Zeit im nahen Leipzig die Parks bevölkern – Muldentaler müssen ihren Familien offenbar nicht davonrennen. Nur einige Fußgänger und Radfahrer sind unterwegs, weshalb es keinen Sinn ergibt, den Kontrollgang auszudehnen. Auf dem Rückweg plötzlich ein großes Hallo. Anna-Luise Conrad, die erst seit dem 1. April im Amt ist und schon auf der gesamten Wegstrecke jeden freundlich gegrüßt hat, wird erkannt. „Sie sind doch unsere neue Bürgermeisterin!“, bricht es aus Susanne Gundermann heraus.

Im Gespräch: Susanne Gundermann (re.) stoppt ihr Rad, als die Bürgermeisterin Anna-Luise Conrad erkennt, die mit Daniel Brcak auf Kontrollgang ist. Quelle: Thomas Kube

Die Sprachheilpädagogin und Logopädin, die ihre Naunhofer Praxis wegen Corona schloss, und ihr Partner stoppen ihre Drahtesel. „Ich bin hin- und hergerissen, was das Kontaktverbot bringt. Selbst die Mediziner sind ja unterschiedlicher Meinung“, sagt sie. Zumindest möchte sie die freie Zeit genießen. „Wir sind jeden Tag mit dem Rad hier draußen.“

Nur ein Baum „verstößt“ gegen Ordnung

Kurz vor dem Ausgangspunkt der Runde am neuen Friedhof dann wenigstens eine Sache, die Daniel Brcak vermerkt. Er fotografiert eine gewaltige tote Eiche, die am Wegesrand steht. „Es ist zwar noch keine Gefahr in Verzug, aber das könnte sich ändern“, schätzt er. Das Problem will er an den Eigentümer weiterleiten.

Conrad mit Verhalten der Menschen zufrieden

15.30 Uhr zieht Anna-Luise Conrad ein Fazit: „Ich bin sehr zufrieden mit den Bürgern. Sie sind alle diszipliniert und freundlich und genießen das schöne Wetter.“ Die Bürgermeisterin hofft auf eine Saison mit wenigen Einsätzen für Ordnungsamt und Feuerwehr wie auch auf das verantwortungs- und rücksichtsvolle Verhalten der Besucher. „Schön wäre es, wenn wir zur Normalität zurückkehren könnten.“

