So verändert das Coronavirus Ihren Alltag im Altkreis Döbeln

Region Döbeln/Mittelsachsen

Die Schulpflicht ist sachsenweit aufgehoben, Kindergärten werden vorsorglich geschlossen. Döbelns Bürgermeister Sven Liebhauser ( CDU) mahnt alle Eltern, Ruhe zu bewahren. An allen städtischen Einrichtung soll wie auch in den anderen Städten und Gemeinden eine Betreuung gesichert sein.

Am Freitag wurden im Landkreis Mittelsachsen (bis Redaktionsschluss) drei Coronavirus-Fälle registriert. Nach Angaben des Landratsamtes Mittelsachsen handelt es sich in allen Fälle um Personen aus dem Raum Freiberg. Alle waren in Corona-Risikogebieten unterwegs. Sämtliche Kontaktpersonen seien bereits ermittelt und im Rahmen der häuslichen Quarantäne isoliert worden. Die drei Erkrankten seinen unabhängig voneinander unterwegs gewesen.

Auch der Landkreis Mittelsachsen ergriff strengere Maßnahmen. „Demnach sind alle Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Menschen generell verboten und Veranstaltungen ab 200 Personen müssen beim Landratsamt angezeigt werden“, heißt es dazu aus der Behörde. Nach der Anzeige erfolge die Prüfung und dann immer noch die Möglichkeit, dass das Landratsamt die Veranstaltung letztlich untersagt. „Vor der Anzeige muss der Veranstalter eine intensive Risikobewertung vornehmen, die sich an Handlungsempfehlungen des Robert-Koch-Instituts für Großveranstaltungen orientiert.“

Feuerwehrversammlung abgesagt

Im Döbelner Stadtrat kündigte Oberbürgermeister Sven Liebhauser schon am Donnerstagabend einige Sofortmaßnahmen an. Neben zahlreichen Kultur- und Sportveranstaltungen wird wegen des Coronavirus auch die Jahreshauptversammlung der Döbelner Gemeindefeuerwehr am 27. März auf unbestimmte Zeit verschoben. „Es wäre nicht auszudenken, wenn wir wegen eines Corona-Verdachtes die 160 Männer und Frauen, die in Döbeln und den Ortswehren Limmritz, Beicha, Choren, Ebersbach, Mochau, Lüttewitz-Theeschütz und Töpeln aktiv sind, unter Quarantäne stellen müssten“, sagte Liebhauser. Abgesagt hat die Stadt bis auf weiteres ab sofort alle Sport- und Trainingsveranstaltungen in den Sportstätten der Stadt Döbeln. Auch die Sportlerehrung der Stadt Döbeln am kommenden Dienstag ist abgesagt.

Im Theater bis zum 19. April keine Vorstellung

Bis zum 19. April sind vorerst alle Vorstellungen des Mittelsächsischen Theaters abgesagt. Das passierte auf behördliche Anweisung. Auch Kammerkonzerte, Führungen und sonstige Veranstaltungen sind davon betroffen. Karten für Vorstellungen innerhalb dieses Zeitraumes können an den Theaterkassen zurückgegeben oder möglichst per Post zurückgeschickt werden. Die Erstattung kann nur bei Vorlage der Karten im Original erfolgen. Diese Regelung gilt auch für online gekaufte Karten. Die Mitarbeiter des Besucherservice stehen weiterhin zu den regulären Öffnungszeiten zur Verfügung. Der Verkauf für Vorstellungen ab dem 20. April ist von den Einschränkungen nicht betroffen. „Besonders helfen würde es natürlich, wenn die Besucher das Theater in dieser Notlage unterstützen könnten und uns die Eintrittsgelder für die ausfallenden Vorstellungen spenden“, erklärt Christoph Nieder, Pressedramaturg.

Auch der Kleinstadtklub KL 17 in der Döbelner Ritterstraße hat ab sofort alle Konzert bis Ende April abgesagt beziehungsweise auf unbestimmte Zeit verschoben. Dies gilt bereits für das für den Samstag geplante „ Vicki Vomit“-Konzert.

Sachsen-Dreier voraussichtlich im September

Von einer Verschiebung der größten Frühlingswanderung in Sachsen, dem Sachsen-Dreier, geht das Organisationsteam des ESV Lok Döbeln aus. Geplant war die Wanderung für den 4. April. „Die Absage ist sehr wahrscheinlich“, erklärt Organisationsleiter Axel Weise gegenüber der DAZ. Allerdings wolle man die aufwendigen Vorbereitungen nicht Hals über Kopf über den Haufen werfen und sich nun auf eine Durchführung im Herbst konzentrieren.

Hochzeitsmesse und Ü30-Party fallen aus

In Roßwein ist nicht nur die für Samstag geplante Saatguttauschbörse im Bürgerhaus abgesagt worden, sondern auch die für nächsten Freitag vorgesehene Ausstellungseröffnung der Familie Tischendorf. Auch Gastronom Markus Weinert hat schweren Herzens die für Samstagabend aufwendig vorbereitete Ü30-Party im Landhotel Sonnenhof in Ossig gecancelt, weil Veranstaltungen ab 200 Personen inzwischen meldepflichtig sind. Für das Hotel hat nicht nur dieser Ausfall weitreichende Folgen. Die für nächstes Wochenende geplante Hochzeitsmesse wird ebenfalls abgesagt. Aufgrund ausbleibender Reservierungen steht das Landhotel aktuell vor schweren Zeiten.

Versorgung mit Wasser und Strom gewährleistet

In Hartha gab es vom dortigen Bürgermeister Ronald Kunze (parteilos) am Donnerstag Informationen zum Umgang der Stadt mit dem Coronavirus. Er konnte bei der Stadtratssitzung alle Anwesenden etwas beruhigen und erklärte, dass man sich bereits im Austausch mit den lokalen Versorgern befinde. Diese haben bestätigt, dass die Grundversorgung – sprich Energie und Wasser – gewährleistet ist und man bereits Maßnahmen getroffen habe, diese auch weiterhin halten zu können. Unter anderem sei bereits das Personal gebrieft worden. Das könne im Falle des Falles zum Beispiel auch einzeln arbeiten und untergebracht werden. Kunze sprach außerdem auch die Situation der Harthaer Betriebe an. So merke der Automobilzulieferer Pierburg schon erste Folgen der ausgeweiteten Quarantäne in ihren Zuliefererländern, von der Firma Just seien sogar noch einige Mitarbeiter in Italien, auch dort kommt derzeit weniger Ware an.

Original Jahnataler proben öffentlich

Die Kameraden der Feuerwehren von Großweitzschen/Westewitz, Gallschütz und Mockritz trafen sich am Freitagabend wie geplant zu ihrer seit Wochen anberaumten Jahreshauptversammlung im Landhotel „Zum Nicolaner“ in Obergoseln. Auch Bürgermeister Jörg Burkert (Freie Wähler) und Hauptamtsleiterin Denise Lange waren zugegen.

Auch die „Original Jahnataler Blasmusikanten“ werden am Sonntag ihre öffentliche Probe in Ostrau abhalten. In den Landgemeinden ist die Lage also nach wie vor entspannt.

Veranstaltungen in öffentlichen Gebäuden untersagt

In und um Leisnig sind alle Veranstaltungen in öffentlichen Gebäuden abgesagt. Am Wochenende betrifft das beispielsweise den Bauernmarkt im Kloster Buch und den Tag der offenen Tür an der Grundschule, in der kommenden Woche die Veranstaltung in der Börtewitzer Kulturscheune mit dem Verein Geopark Porphyrland über den Supervulkan sowie am 25. März im Ratssaal die diesjährige Veranstaltung mit Dr. Harald Schwenk. Am Sonntag der Kleintiermarkt der Geflügelzüchter, ab 8 Uhr in der Obstlandhalle am Georg-Rümpler-Weg, findet statt.

Rathauskonzert in Waldheim gestrichen

In Waldheim fällt das Rathauskonzert der Oberschule am Freitagabend aus. Zudem hat das Stadt -und Museumshaus das Klavierkonzert mit David Meyer am 28. März im Rathaus abgesagt, das die François Maher Presley Stiftung für Kunst und Kultur unterstützt hat. Die Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Waldheim ist ebenfalls abgesagt. Diese sollte am 20. März stattfinden.

Von André Pitz, Thomas Sparrer, Manuela Engelmann-Bunk, Stephanie Helm, Vanessa Gregor, Dirk Wurzel und Steffi Robak